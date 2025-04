So verhalten Sie sich richtig im Mallorca-Urlaub: Neue Benimmregeln von Einheimischen

Auf Mallorca machen jedes Jahr Millionen Menschen aus aller Welt Urlaub. Dass die Massifizierung der Insel zu einem immer größeren Problem wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Jetzt kursiert in den sozialen Medien ein Regelwerk für Touristen, das aus Sicht der Einheimischen verfasst worden ist. Darin äußern Mallorquiner klare Forderungen an Mallorca-Urlauber darüber, wie sie sich während ihrer Auszeit auf der Insel verhalten sollten.

"Lerne, 'Bon dia' und 'Gràcies' zu sagen", ist die erste Regel, die aufgestellt worden ist. Damit wird zuerst gefordert, dass sich Touristen zumindest in einem Mindestmaß – also Hallo und Danke – auf Katalanisch äußern können. Auch werden Urlauber angehalten, ab 23 Uhr keinen Lärm mehr zu machen, da Einheimische am nächsten Tag arbeiten müssen.

Doch die Forderungen an Mallorca-Urlauber aus Sicht der Einheimischen gehen sogar noch einen Schritt weiter: "Buche keinen Mietwagen. Gehe zu Fuß oder nutze die öffentlichen Verkehrsmittel." Ob sich die Millionen Touristen auf der Insel daran halten werden, ist mehr als fragwürdig. Auch werden andere Urlauber-Thematiken angesprochen: "Benutze LSF 50 (Sonnencreme, Anm. d. Redaktion) und halte dich von Balkonen fern." Das ist eine Anspielung auf das sogenannte Balconing, bei dem es nahezu in jeder Saison Tote oder Verletzte zu beklagen gibt.

Das satirisch anmutende Regelwerk ist auf Katalanisch und Englisch veröffentlicht worden.

Ein weiterer Aspekt der mallorquinischen "Benimmregeln" ist vor allem ein Tipp für Radsport-Touristen: "Wenn du Radfahrer bist, bleibe auf der rechten Seite." Vor allem in den engen Bergstraßen der Insel stellen Radsportler immer wieder ein Problem dar, da sie zu mittig fahren und nicht überholt werden können. Zudem werden in dem Social-Media-Post auch Umweltaspekte angesprochen: "Buche keine günstigen Ausflüge in die Natur", aber auch "Hinterlasse keinen Müll".

Hinter dem Regelwerk, das unter anderem auf Facebook veröffentlicht worden ist, steckt die Seite "Cap de fava amb orelles". In sogenannten Memes und anderen satirisch anmutenden Beiträgen werden Themen rund um das Leben der Einheimischen auf Mallorca illustriert. Welche neuen Benimmregeln in Palma de Mallorca wirklich gelten, lesen Sie hier.