Jetzt singt er auch noch: So will Peter Klein als Ballermann-Barde auf der Insel Fuß fassen!

Der Sonntagabend war DER große Abend am Ballermann auf Mallorca … demzufolge lief auch der ein oder andere Prominente an der deutschen Partyhochburg Playa Palma herum, um die Auftritte von Isi Glück, Mia Julia und Oli. P zu erleben. In der VIP-Area des Megaparks traf MM auf Peter Klein, der zusammen mit seiner Freundin Yvonne Wolke die ausgelassene Stimmung genossen hat. Der Ex-Mann von Iris Klein sagte: "Wir sind um 16 Uhr hier im Megapark angekommen, haben bislang jedoch noch keine Show gesehen. Tatsächlich warten wir gespannt auf den Auftritt von Isi Glück."

Peter Klein postete in seiner Instagram-Story Szenen von seinem ersten, spontanen Auftritt auf der Insel. (Foto: Instagram @peterklein_official)

Auf die Frage, wie der 58-Jährige nach seinem Gesangsdebüt 2024 seine weitere Musik-Karriere auf der Insel plane, sagte er: “Eigentlich bin ich derzeit auf Mallorca, um Kontakt zu schließen und zu gucken, was möglich ist und sich noch so ergibt. Ich stehe schließlich noch am Anfang und gehe davon aus, dass in einem Monat feststeht, was noch in diesem Jahr passiert.” Doch nur wenige Stunden zuvor hatte Peter Klein am Sonntag einen Auftritt in der Gecko-Bar in Cala Millor. Eindrücke von seiner Show postete der Reality-Star auf Instagram und teilte seine Erlebnisse mit seinen 151.000 Followern. "Hat echt Spaß gemacht und ich freue mich auf die kommende gemeinsame Saison”, schrieb Klein dazu auf Social-Media.

Das Paar genießt die gemeinsame Zeit auf der Insel. (Foto: Instagram @peterklein_official)

Peter Klein und Yvonne Woelke sind seit Mai 2024 ein Paar

Bei Peter Klein handelt es sich um den Ex-Ehemann von Iris Klein, die wiederum als die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser bekannt ist. Peter und Iris Klein lebten jahrelang in Ludwigshafen und zogen 2019 nach Mallorca, wo bereits ihre (Stief-)tochter Daniela Katzenberger wohnte. Sodann erfolgte 2023 die Trennung.

Zeitgleich mit der damals eingeleiteten Scheidung von Iris klein kam das Gerücht auf, dass Peter Klein und die Schauspielerin Yvonne Woelke ein Liebespaar sind. Das wurde 2024 durch beide bestätigt. Yvonne Woelke ist einem breiten TV-Publikum als Schauspielerin durch ihre Auftritte im Tatort“, „Pastewka“,„Schmetterlinge im Bauch“ und „Die Rettungsflieger“ bekanntgeworden und war zuvor mit dem Hamburger Unternehmer Stephan K. verheiratet. In der Saison 2024 traten Peter Klein und Yvonne Woelke unter anderem bei der Event-Reihe „Trash but Famous“ in der MK Arena in der Bierstraße auf.