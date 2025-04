Mit 86 Jahren: Heino wird neuer Bierkönig-Star – Kollegen haben eine klare Meinung

Was für ein Paukenschlag auf Mallorca! In der diesjährigen Ballermann-Saison reiht sich eine Überraschung an die nächste – und jetzt sorgt ausgerechnet Schlager-Ikone Heino für das absolute Highlight. Der legendäre Volksmusiker wird in diesem Sommer gleich sechsmal die Bühne im berühmt-berüchtigten Bierkönig rocken! Das berichten unter anderem die Bild-Zeitung und andere deutsche Medien. Sein erster großer Auftritt ist für den 31. Mai geplant – ein weiteres Konzert folgt nur eine Woche später, am 7. Juni. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 86 noch mal den Ballermann aufmische", scherzt der Kult-Star gewohnt schlagfertig. Und ganz ehrlich: Wer, wenn nicht Heino?

Im Gespräch mit MM äußerte sich Heinos Künstlerkollege Tim Toupet voller Anerkennung: "Ich kenne Heino schon lange. Er hat sogar ein Musikvideo bei mir im Friseurladen gedreht. Und sein Haarmeister war ein sehr guter Freund meines Vaters, der ebenfalls Friseur war." Toupet, der mit bürgerlichem Namen Tim Bibelhausen heißt, betont weiter: "Ich kannte auch Heinos Frau, Hannelore Kramm. Meiner Meinung nach werden seine Auftritte gigantisch. Ich habe großen Respekt davor, dass er in diesem Alter noch so aktiv auf der Bühne steht!" Ikke Hüftgold ist seit Jahren gefeierter Ballermann-Star und hatte in diesem Jahr sein Comeback im Bierkönig. (Foto: Instagram@ikkehueftgold) Toupet, der selbst seit Jahrzehnten ein gefeierter Bierkönig-Star ist, hatte nur lobende Worte für Heino übrig. "Das Publikum wird ihn sicherlich frenetisch feiern und die Bude wird aus allen Nähten platzen! Auch dass er so auf Social-Media abgeht, ist für mich unglaublich und bombastisch! Daran sieht man auch, dass er mit der Zeit geht und im Kopf jung geblieben ist." Auch Ikke Hüftgold, der in dieser Saison 2025 sein Comeback am Bierkönig feierte, äußerte sich begeistert. "Das ist der absolute Wahnsinn! Etwas Besseres kann der Bierkönig nicht bringen. Heino ist einfach der kultigste Kult-Sänger. Jürgen Drews, der als König von Mallorca gegangen ist, hat nun endlich einen würdigen Nachfolger! Heino wird auf Händen getragen werden." Zusammen mit Heino hat Ikke Hüfgold und Honk übrigens selbst letztens den Song "Frische Erdbeeren" produziert. Heino drehte ein Musikvideo mit Erotik-Star Micaela Schäfer Erst vor wenigen Wochen sorgte der Schlager-Altmeister in den sozialen Medien für Aufruhr, als er ein pikantes Reel auf Social-Media, in dem auch Erotiksternchen Micaela Schäfer zu sehen ist, postete. Es handelt sich dabei um Aufnahmen zum Videodreh des Songs "Ein Gläschen am Morgen…" Für den aufstrebenden Ballermann-Sänger und Unternehmer Moses Cichone sind die kommenden Auftritte von Heino für alle Generationen ein Mehrwert. (Foto: Instagram @mosescichone) Sein Musiker-Kollege Moses Cichone äußerte sich ebenfalls nur positiv und sagte MM exklusiv: "Ich finde das begrüßenswert. Schließlich werden immer mehr Künstler am Ballermann herangeholt, die das junge Publikum ansprechen sollen. Doch bei Heino handelt es sich um einen Musiker, der auch ältere Generationen anspricht! Seine Songs werden in einer Pop-Version gemacht, und es ist auf jeden Fall ein Mehrwert für alle!" Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HEINO (@heino.offiziell) Heino, der mit bürgerlichem Namen Heinz Georg Kramm heißt, ist im Laufe der Jahrzehnte durch Volkslieder wie "Blau blüht der Enzian" und "Schwarzbraun ist die Haselnuss" mit seiner Musik erfolgreich geworden. Heino stand in den 80-er Jahren schon einmal auf der Ballermann-Bühne, damals hat er den Schlagerkollegen Roy Black vertreten. Nun soll er erneut, über 40 Jahre später, das Party-Volk in den Bierkönig locken. Dieses Jahr muss sich die Party-Hochburg nämlich von ihrer Star-Sängerin Mia Julia verabschieden, die in den Megapark gewechselt hat.