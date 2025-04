Offenbar Krise bei Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Ist das Mallorca-Märchen zu Ende?

Einst galten sie als Traumpaar des internationalen Sports: Er der Fußball-Held von Rio, sie die strahlende Tennis-Queen. Doch nun verdichten sich die Anzeichen, dass bei Bastian Schweinsteiger (40) und Ana Ivanovic (37) nicht mehr alles eitel Sonnenschein ist.

Die Liebe begann 2014, als sich der deutsche Weltmeister und die serbische Grand-Slam-Siegerin kennenlernten. Zwei Jahre später gaben sie sich im malerischen Venedig das Jawort – eine Hochzeit wie im Bilderbuch! Drei Söhne krönten ihr Glück, das jüngste Kind wurde erst im vergangenen Jahr auf Mallorca geboren, wo das Paar seit 2019 lebt.

Doch jetzt scheint das Paradies zu bröckeln. Anstoß für die aktuelle Welle der Spekulationen war ein exklusiver Bericht der Zeitschrift Bunte vor zwei Wochen, in dem erstmals über eine mögliche Trennung berichtet wurde. Bunte beruft sich auf TV-nahe Kreise, laut denen Ana und Bastian bereits seit zwei Monaten getrennte Wege gehen sollen – lange bevor die Öffentlichkeit davon erfuhr.

Beziehung soll "schwierig" geworden sein

Daraufhin überschlugen sich die Meldungen in den Medien: Die Bild-Zeitung griff das Thema am 16. April auf und schrieb, dass es neun Jahre nach der Traumhochzeit "schwierig" geworden sei. Eine offizielle Stellungnahme? Fehlanzeige. Auf Anfrage der BILD ließ Schweinsteigers Management lediglich verlauten, dass sich das Paar zu privaten Dingen nicht äußern wolle. Auch RTL und die Abendzeitung erhielten bis zum 22. April keine Antwort auf ihre Anfragen zum Beziehungsstatus.

Gala berichtete am 28. April schließlich, dass das Paar sein Haus auf Mallorca – in einer der edelsten Siedlungen der Insel – verkaufen wolle. Ein deutliches Zeichen? Laut dem Magazin habe sich Ivanovic mit den Kindern auf der Insel eingerichtet, während es Schweinsteiger in ein neu gebautes Chalet nach Österreich ziehe. Nachbarn wollen das Paar schon längere Zeit nicht mehr gemeinsam gesehen haben.

Auch kleine Details geben Anlass zur Sorge: Laut Bunte trug Ana Ivanovic auf ihren jüngsten Instagram-Urlaubsfotos im Indischen Ozean keinen Ehering – ein Ring, den sie früher stets mit Stolz präsentierte. Bastian Schweinsteiger war derweil auf Werbereise in Afrika, was die Distanz zwischen den beiden weiter verstärken dürfte.

Seit einem halben Jahr kein gemeinsamer Post mehr

Und: Früher konnte man das Paar oft gemeinsam am Strand oder in beliebten Restaurants auf Mallorca antreffen. Schweinsteiger zeigte sich mit den Kindern sogar regelmäßig im Stadion von Real Mallorca. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Die Gerüchteküche brodelt! Noch ist zwar nichts offiziell bestätigt, doch die Funkstille auf Social Media – seit November 2024 kein gemeinsamer Post mehr – spricht Bände.

Ist das das Ende eines modernen Märchens? Nach all den Jahren der Harmonie steht nun ein großes Fragezeichen über ihrer Liebe. Bleibt Mallorca ihr gemeinsamer Rückzugsort – oder nur noch die Kulisse eines einstigen Liebestraums?