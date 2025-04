Heino wird Ballermann-Star: Diese Rekord-Gage soll der 86-Jährige pro Auftritt bekommen

Erst vor wenigen Tagen schlug die Nachricht ein wie eine Bombe: Heino startet eine neue Karriere am Ballermann – sowohl in Deutschland als auch auf Mallorca sorgt das für Aufsehen! Nun ist auch bekannt geworden, dass der Volksmusik-Altmeister bei seinen Auftritten im legendären Bierkönig eine Rekordgage kassieren wird.

Laut Berichten mehrerer deutscher Medien, darunter auch die Bild-Zeitung, soll die Schlager-Ikone stolze 25.000 Euro pro Auftritt in der Partyhochburg an der Schinkenstraße erhalten. Zusätzlich übernimmt der Veranstalter sämtliche Spesen – von Flügen über Hotel bis zur Verpflegung. Damit ist Heino nicht nur der bestbezahlte, sondern mit 86 Jahren auch der älteste Ballermann-Künstler aller Zeiten!

Platzhirsch Mickie Mickie Krause ist einer der Platzhirsche im Megapark und soll je Auftritt 12.000 Euro kassieren. (Foto: @mickie_krause_official)

In der Vergangenheit hatten etliche Clubs auf der Baleareninsel versucht, Heino für Shows zu gewinnen – bislang ohne Erfolg. Jetzt ist es endlich so weit. Doch das wirft auch Fragen auf: Ist es allein die lukrative Gage, die Heino zum Umdenken bewegt hat? 2021 machten Gerüchte die Runde, der Sänger habe Ärger mit dem Finanzamt gehabt. Ob das Engagement am Ballermann damit in Verbindung steht, bleibt offen.

Ballermann-Queen Mia Julia verdient auch nicht schlecht: Je Show wird sie um

11.000 Euro reicher. (Foto: @mia_julia)

Bereits in den 1980er-Jahren war Heino einmal kurzfristig am Ballermann eingesprungen – damals als Vertretung für Roy Black. Weitere Anfragen aus der Partyszene Mallorcas soll er danach jedoch regelmäßig abgelehnt haben. Sein jetziges Engagement scheint also einem besonders attraktiven Deal zu verdanken zu sein.

Nach neun Jahren Pause wieder am Ballermann dabei: Ikke Hüftgold bekommt 10.000 Euro je Auftritt. (Foto: @ikkehueftgold)

Seine Gage ist höher als die von Mickie Krause und Mia Julia

Im Laufe seiner 70-jährigen Karriere hat Heino über 55 Millionen Tonträger verkauft. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Heinz Georg Kramm heißt, ist durch Volkslieder wie "Blau blüht der Enzian" und "Schwarzbraun ist die Haselnuss" erfolgreich geworden.

Isi Glück gehört mit 9000 Euro je Auftritt ebenfalls zu den Spitzenverdienern unter den Ballermann-Stars. (Foto: @isi_glueck)

Mit seinem neuen Rekord-Gehalt überholt die anderen Spitzenverdiener und Platzhirschen am Ballermann. Selbst Megapark-Star Mickie Krause (12.000 Euro pro Auftritt), Schlager-Queen Mia Julia (11.000 Euro je Auftritt), Bierkönig-Star Ikke Hüftgold (10.000 Euro pro Auftritt) und Isi Glück (9000 Euro je Auftritt) verdienen weniger. Auch Julian Sommer ist mit 6000 Euro je Show gut dabei, kommt jedoch nicht an Heino heran.

Der Jungstar und Teenie-Schwarm Julian Sommer bekommt bei seinen Auftritten im Bierkönig rund 6000 Euro. (Foto: @juliansommer)

Der erste große Auftritt des Kultstars ist für den 31. Mai geplant, ein weiterer folgt am 7. Juni. Heino selbst nimmt das Ganze mit Humor: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 86 noch mal den Ballermann aufmische“, sagt er gewohnt schlagfertig. Und mal ehrlich: Wer, wenn nicht Heino?