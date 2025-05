Dubai-Firma geht in die Vollen: Großer Promi-Empfang auf Palmas Bootsmesse

Weltneuheit bei SAY Carbon Yachts - Enthüllung der SAY 52 Superyacht - SAY Yachts Owner Martin Pedersen im Gespräch mit Eigentümer Oliver Herrmann und SAY PR-Chefin Lena Dobschall und Gästen | Uwe Erensmann

Bei strahlendem Sonnenschein und vor der Kulisse beeindruckender Superyachten reihten sich am Mittwoch zur Eröffnung der Internationalen Boatshow an der alten Mole im Hafen von Palma de Mallorca die Höhepunkte aneinander. Besonders spektakulär: Am frühen Nachmittag wurde die neue Carbon-Superyacht SAY 52 feierlich eingeweiht – eine Weltpremiere, die für staunende Gesichter sorgte.