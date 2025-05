Die Robens, Kader Loth und Peter Klein waren da: So verlief das Opening von Krümels Stadl in Peguera auf Mallorca

Peguera auf Mallorca hat sich in diesen Tagen zu einem deutschen Promi-Hotspot verwandelt … Grund hierfür war das Saison-Opening von Krümels Stadl. Die Inhaberin des Lokals, Gastronomin, Partyschlagersängerin und Entertainerin Marion Pfaff, sagte gegenüber MM: "Es war brutal gut, gigantisch und die Bude war rappelvoll."

Reality-Star Kader Loth beim Opening in Peguera.

Auch so mancher Promi mischte sich unter die Gäste, wie die 50-jährige Entertainerin sagte. So waren unter anderem Caro und Andreas Robens vor Ort, Jörg Dahlmann und Reality-Queen Kader Loth. Eine Überraschung stellte der Besuch von Peter Klein mit seiner Freundin Yvonne Woelke und Martin Semmelrogge mit seiner Partnerin Regine Prause dar. "Mich hat das total stolz gemacht, dass so viele bekannte Gesichter vor Ort war. Dabei war es das erste Open Air und erst wenige Stunden zuvor haben wir vom Bürgermeister der Gemeinde grünes Licht für das Event bekommen."

Caro und Andreas Robens genossen sichtlich die gute Stimmung im Krümels Stadl.

In Krümels Stadl soll es jeden Monat ein Open-Air-Event geben

Joe Verbeek, Alex Engel und die Sängerin Niki Nova ließen es sich nicht nehmen, auf die Tische zu klettern, von wo aus sie ihre Party-Songs schmetterten. Zu den VIPs an diesen Abend gehörte der deutsch-südafrikanische Musiker Prince Damien, der einem breiten Publikum durch DSDS bekannt geworden war und Jörg Hansen.

Yvonne Woelke und Peter Klein auf dem roten Teppich.

Marion Pfaff erklärte: "Es war so viel los und wir hatten mit technischen Problemen zu kämpfen. Doch trotzdem will ich in der kommenden Saison eine ähnlich grossses Event kreieren. Für mich persönlich war es eine Katastrophe wegen der Pannen, doch unsere Gäste haben nichts davon mitbekommen und es trotzdem gefeiert." Auch wenn aller Anfang schwer ist, wie sie sagte, möchte Krümel in kommender Zeit regelmäßig Open-Air Events veranstalten.