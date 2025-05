Wie eine Deutsche auf Mallorca exklusive Koch-Events veranstaltet

Aus dem Innenhof ertönt das Klirren der Weingläser. „Salud”, „Prost”, hallt es durch den Garten. Die Abendsonne dringt durch die Baumwipfel und gibt dem Szenario eine besondere Wärme. An dem liebevoll eingedeckten Tisch haben an diesem Tag Personen aus aller Welt Platz genommen. Im Hintergrund gibt die Terrasse einen Blick auf die Bergkette des Tramuntana-Gebirges frei. Unterdessen unterhalten sich die Besucher angeregt. Alle sind versammelt, um sich von Nina Schillberg bekochen zu lassen. Eigentlich gelernte Architektin, lebt die Frankfurterin in ihrer Wahlheimat Mallorca nun ihre Leidenschaft als Köchin aus.

Die Deutsche lebt schon seit einigen Jahren auf der Insel. „Die tiefe Verbundenheit begann bereits in meiner Kindheit, als mein Großvater vor fast 70 Jahren als einer der ersten Ausländer in Deià ein Grundstück erwarb und dort ein Haus baute. Mallorca war deshalb schon immer meine zweite Heimat und nach meinem Studium habe ich dann beschlossen, ganz auf die Insel zu ziehen.” Ihre Leidenschaft fürs Kochen begleitete Nina mindestens ebenso lange. „Schon als Kind stand ich gerne am Herd, lernte später in verschiedenen Restaurants und von talentierten Köchen – ganz privat und aus purer Begeisterung. Für mich ist Kochen mehr als ein Beruf, es ist eine Art Meditation – der Moment, in dem ich ganz bei mir bin.” Mittlerweile organisiert Nina Schillberg wöchentlich Koch-Events auf einer privaten mallorquinischen Finca in Sóller. Unter Orangen- und Zitronenbäumen, umgeben von Schafen, Katzen, Hunden und Hühnern, genießen bei jedem Event maximal zehn bis zwölf Gäste ein mediterranes Fünf-Gänge-Menü. Jede Veranstaltung ist individuell geplant. Nina erklärt: „Ich frage meine Gäste vorab nach Unverträglichkeiten und kulinarischen Vorlieben, um ein leichtes, gesundes Menü zu kreieren, das perfekt auf ihre Wünsche abgestimmt ist. Dazu serviere ich ausgewählte lokale Weine, die die Aromen der Speisen harmonisch ergänzen.” Ähnliche Nachrichten Das ist der erste Gewinner der spanischen Burger-Meisterschaft auf Mallorca Zudem werden die Teller mit viel Liebe zum Detail angerichtet. „Das Auge isst ja schließlich auch mit”, erklärt Nina Schillberg und lacht. Je nach Jahreszeit kommen ihre Gäste in den Genuss von verschiedenen Fisch- und Fleischspezialitäten, wie zum Beispiel Gambas aus Sóller in Kombination mit Orangen und Zitrusfrüchten – für die die Region rund um Sóller ebenfalls bekannt ist, oder aber auch „Lechona”-Spanferkel oder gegrillter, fangfrischer Fisch aus dem Mittelmeer. Außerdem liebt es Nina verschiedene Dessert zu kreieren. Ebenso dürfen der Gruß aus der Küche und der ein oder andere typisch mallorquinische Likör nicht fehlen. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt die Deutsche zudem seit vielen Jahren das Restaurant Nautilus in Port de Sóller, das sich direkt neben dem Fünf-Sterne-Hotel Jumeirah befindet. Das Lokal bietet einen spektakulären Blick auf das offene Meer. Ein idealer Ort für Romantiker, denn: Man kann die Sonne von der Restaurantterrasse aus untergehen sehen. „Die Gastronomie ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Dank der engen Beziehungen zu lokalen Händlern, Winzern und Fischern kann ich bei meinen Koch-Events auf das Beste zurückgreifen, was die Insel zu bieten hat. Frische, ökologische und regionale Produkte stehen dabei für mich immer an erster Stelle.” In Sóller, an einem großen Tisch auf dem Bauernhof, kommen auf diese Weise Menschen aus aller Welt zusammen. Es wird gelacht, genossen und geredet – eine Erfahrung, die weit über ein gewöhnliches Dinner hinausgeht, findet Nina. Die deutsche Auswanderin schwärmt und erklärt: „Es ist ein Ort, an dem Fremde zu Freunden werden.”