Frauen im Fokus: MM lädt ein zum 2. Gesundheitsforum im Mallorca Country Club

Am kommenden Donnerstag, 8. Mai, wird das Mallorca Magazin zum zweiten Mal das Gesundheitsforum "Gesund durchs Jahr" präsentieren. Die dienstälteste deutschsprachige Wochenzeitung auf Mallorca ist stolz, mit dem Format Aufmerksamkeit auf dieses so wichtige Thema zu lenken. Nach dem erfolgreichen Auftakt im zurückliegenden Februar stehen dieses Mal Frauen im Fokus von drei Fachpräsentationen.

Los geht’s um 17 Uhr im Mallorca Country Club in der Avinguda del Golf 20 in Santa Ponça (Calvià). Unter dem Motto "Moderne Medizin für Haut, Hormone und Kinderwunsch" wird zuerst Dr. med. Christina Keller das Podium bereichern. Die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe an den Deutschen Facharzt Zentren Mallorca hat einen Vortrag zum Thema Hormonersatztherapie in den Wechseljahren vorbereitet und kennt sich aus über moderne Möglichkeiten jenseits der Vorurteile.

Auf Keller folgt Dr. med. Cordula Ahnhudt-Franke, Fachärztin für Dermatologie der Praxis mySkin Dermatology Mallorca. Sie wird das Publikum darüber aufklären, was moderne Ästhetik und Medizin für die Haut jeder und jedes Einzelnen bieten. Zum Abschluss der spannenden Veranstaltung übernimmt Dr. med. univ. Sandra Haitzinger das Mikrofon. Die Gynäkologin, Reproduktionsmedizinerin und Geburtshelferin an der Kinderwunschklinik IVI Mallorca und des Beratungsangebots Profemina wird Behandlungsmöglichkeiten bei Kinderwunsch vorstellen und Unterschiede zwischen Deutschland und Spanien aufzeigen.

Wie schon bei der ersten Ausgabe des Gesundheitsforums wird es im Anschluss an die Vorträge eine Fragerunde durch das Publikum geben. In der Folge gibt es einen Umtrunk im Club-Restaurant, bei dem die Möglichkeit besteht, die Referentinnen persönlich kennenzulernen. Für die Teilnahme ist keine Voranmeldung notwendig. Wir freuen uns auf Sie!