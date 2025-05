Als Jennifer López Gottschalk auf Mallorca in Verlegenheit brachte

Die US-Sängerin Jennifer López kehrt im Juli dieses Jahres nach Spanien zurück, um ihre Up All Night Live In Tour zu präsentieren. Die Künstlerin wird nicht auf Mallorca Halt machen, sondern am 8. in Pontevedra, am 10. in Cádiz, am 11. in Málaga, am 13. in Madrid, am 15. in Barcelona, am 16. in Bilbao und am 18. in Puerto de Santa Cruz auf Teneriffa auftreten. Anlässlich dieser Tournee erinnern wir uns an einen der Momente, die die Sängerin auf Mallorca erlebt hatte: ihr Missgeschick während eines Drehs auf der Plaza de Toros de Palma.

Im Juni 2011 reiste Jennifer López auf die Insel, um am Dreh der Fernsehsendung Wetten, dass...? teilzunehmen, die live aus der Stierkampfarena von Palma vor mehr als 9000 Zuschauern übertragen wurde. Die Künstlerin, die damals von der Schauspielerin Cameron Díaz und dem Formel-1-Piloten Sebastian Vettel begleitet wurde, wurde aufgrund eines Versehens mit ihrem Outfit ungewollt zum Star des Tages. Für den Anlass wählte López ein bedrucktes Kreuzkleid, das ihr einen üblen Streich spielte. Als sie mitten in den Dreharbeiten war, bückte sie sich, und das Kleidungsstück ließ eine ihrer Brüste unbedeckt. Es handelte sich um einen Moment, der von Fotografen festgehalten und live im deutschen Fernsehen übertragen wurde. Dieses Missgeschick hatte ein großes Echo und der Schnappschuss ging um die Welt, sodass er in Medien wie "Bild" veröffentlicht wurde. "Wetten, dass ..." wurde ab 1981 sechs- bis siebenmal im Jahr ausgestrahlt, und die auf Mallorca gedrehte Sendung war Teil der Sommerspecials. Tickets von 79 bis 395 Euro Nach diesem denkwürdigen kam Jennifer López nie wieder auf die Insel. Jetzt kommt die Künstlerin mit ihrer Welttournee nach Spanien, und die Tickets können ab sofort auf der Website von enterticket erworben werden. Die Preise reichen von 79 bis 395 Euro, aber das exklusivste Produkt, das ihre Fans kaufen können, ist das 'Meet & Greet' mit der Künstlerin selbst. Dieses Treffen kostet 1700 Euro und beinhaltet einen persönlichen Moment mit der Sängerin und ein professionelles Foto, bietet aber keine Eintrittskarte für das Konzert. Am Montag überraschte Lopez alle, weil sie nicht über den Teppich der Met Gala 2025 schritt. Das ist eine Überraschung, da sie normalerweise eine der am meisten erwarteten Künstlerinnen bei der Veranstaltung ist, weil sie einen umwerfenden Stil hat. Obwohl sie den Grund für ihre Abwesenheit nicht verriet, postete sie noch am selben Abend ein Foto in ihren sozialen Netzwerken, auf dem sie in Sportkleidung und einer Yankees-Mütze zu sehen ist, begleitet von der Bildunterschrift: „Hit it hard today so you can shine tomorrow...". Dies zeigt, dass sie sich mit vollem Einsatz auf ihre Show vorbereitet.