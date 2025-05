Dieses Italo-Restaurant auf Mallorca wird das Eurovision-Team verköstigen

Am 17. Mai treten insgesamt 26 Länder in der Schweiz beim größten Musikwettbewerb der Welt, dem ESC, gegeneinander an, um das begehrte Kristallmikrofon zu gewinnen. Auch Spanien ist mit von der Partie, und Mallorca spielt dabei eine gewichtige Rolle. Denn ein Italo-Gastronom des Restaurants Mamma Teresa von der Insel hat dabei die ehrenvolle Rolle, die spanische Künstlerin Melody, die mit dem Song "Esa Diva" antritt, zu verköstigen.

Wenige Tage vor dem Start in Basel schließt das Restaurant Mamma Teresa seine Pforten, um mit dem gesamten Gastro-Team in die Alpenrepublik zu reisen. Nicola Violante ist Pizzabäcker bei dem Restaurant und sagte der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung: "Wir bringen Focaccia, was eine Art von Pizza ist, doch mit mehr Brotmasse, in die Schweiz. Darüber hinaus gibt es noch Bratwürste und Süßigkeiten wie Zimtrollen, sowie Wein und Orangen- und Zitronenschorle."

2025 tritt Melody mit dem Song "Esa Diva" für Spanien beim ESC an

Zu dem ehrenvollen Job ist Violante über Vitamin B gekommen, wie er ferner erklärte: "Mein Cousin lebt in der Schweiz, er ist Spirituosenhersteller und kennt die Mitglieder der Eurovisionsorganisation. Er hat uns für das Catering empfohlen und kurz darauf haben sie uns kontaktiert und wir haben zugesagt".

Spanien hatte übrigens erstmals 1961 am Eurovision Song Contest teilgenommen. Der Erfolg war damals aber überschaubar. 1968 und 1969 belegte das südeuropäische Land den 1. Platz bei dem Contest. In den jüngsten Jahren war Spanien wesentlich erfolgloser. 2022 gelang es der Sängerin Chanel Terrero unter die Top Ten zu kommen. Melody (34), die mit bürgerlichem Namen Melodía Ruiz Gutiérrez heißt, hat sich 2025 beim Benidorm Fest, das sie am 1. Februar gewonnen hat, für den ESC qualifiziert.