Diebstahl auf Spielplatz: Wie ein deutsches Promi-Model auf Mallorca zur Heldin wurde

Die Mallorca-Teilzeitresidentin Tanja B., die in dieser Story namentlich nicht voll genannt werden möchte, steht mit ihrem Job durchaus in der deutschen Öffentlichkeit...doch ist die Promi-Frau vor allem Eines: Mutter einer bezaubernden vierjährigen Tochter namens Emily. Und wenn sie mit ihrem kleinen vierjährigen Schatz auf der Insel ist, erlebt sie dabei so manches kleine Abenteuer …. so in den vergangenen Tagen am Ballermann. Wie zunächst das Online-Medium "Der Westen" berichtete, haben Tanja B. Und Emily letztens bemerkenswertes Diebesgut an einem sehr ungewöhnlichen Ort gefunden.

Bei einem Besuch auf einem Spielplatz an der Playa de Palma wollte das Mutter-Tochter-Gespann zuvor ein paar Postkarten in den Briefkasten an Freundinnen von Emily in der deutschen Heimat einwerfen. Der Einwurf der Ansichtskarte in den Behälter einzuwerfen, funktionierte jedoch nicht ganz so wie gedacht...da dieser voll zu sein schien. "Da war etwas drin. Ich dachte: ‚Was ist das denn?‘ Das sah aus wie eine Mülltüte. Ich habe das dann herausgeholt und dachte, ich gucke mal rein. Es sah nicht nach Müll aus. Ich habe hereingeguckt und die Karten gesehen und wusste direkt: Okay, da wurde jemand beklaut“, berichte Tanja B. Der Online-Zeitung.

Es handelte sich um eine Brieftasche, die in eine Tüte eingewickelt war. In dem Portmonnaie selbst befanden sich beinah ein Dutzend Kredit- und Bankkarte und Ausweise eines Bundesbürgers – bis auf Bargeld. "Sein ganzes Leben in Form von Karten haben wir gefunden", erklärte Tanja B. Deutscher, ganz offensichtlich Ballermann-Touri", so die Deutsche. Auch eine Karte mit der Anschrift eines Hotels, in dem sich der Bestohlene vermutlich während seines Mallorca-Urlaubs aufhielt, war in dem Geldbeutel. "Da sind wir dann zu Fuß hin, weil wir dachten, vielleicht ist er noch da", so Tanja B. Währenddessen bohrte die kleine Emily ihrer Mutter Fragen in den Bauch nach dem Kleinkind-Motto: Was genau ist passiert? Was ist ein Dieb und wieso werden Menschen bestohlen?

Auch das Handy des bestohlenen Deutschen war weg

Als die Deutsche mit ihrer Tochter an dem besagten Hotel angekommen war und dem Rezeptionisten den Fall schilderte, versicherte dieser, dass man das Fundstück dort lassen könne: "Irgendwie war mir das zu unsicher, ich wollte wirklich, dass die Karten ankommen", so Tanja B. Letztendlich fanden sie eine weitere Karte in dem Portmonnaie. Auf einer war die Telefonnummer des Bestohlenen verzeichnet. Doch auch diese Spur erwies sich als nichtig: Niemand ging am anderen Ende des Telefons an den Hörer - ...vermutlich, weil auch das Handy des Mallorca-Urlaubers gestohlen war!

Auf einer weiteren Karte war das Logo des Fussballvereins des bestohlenen Deutschen verzeichnet. Über die sozialen Netzwerke setzte sich Tanja B. In Kontakt mit den Kickern des Vereins, die sofort antworteten. Zwei befreundete Spieler hielten sich per Zufall noch auf Mallorca auf und waren zu einem Treffen am Ballermann bereit, um das Diebesgut entgegenzunehmen. Beim Überreichen des Fundstücks im Deutschen Eck erhielten Tanja B. Und Emily 50 Euro Finderlohn – ein wohlverdientes Taschengeld für die kleine Emily.