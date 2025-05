Kinderwunsch, Frauenhaut, Wechseljahre: 2. Mallorca-Magazin-Gesundheitsforum im Country Club versammelte deutsche Top-Ärztinnen

Der idyllische Mallorca Country Club in Santa Ponça ist am vergangenen Donnerstag Schauplatz der zweiten Ausgabe des Mallorca-Magazin-Gesundheitsforums gewesen. Dieses Mal bestand das Publikum, das wieder dem Ruf der führenden deutschsprachigen Wochenzeitung auf der Insel gefolgt war, überwiegend aus Frauen, denn am Donnerstag stand die Gesundheit des weiblichen Geschlechts im Fokus des Themenprogramms.

Drei Expertinnen zeigten den Zuhörern auf, welche Möglichkeiten die moderne Medizin beim Kinderwunsch, Hautgesundheit und in den Wechseljahren bietet. Die Vorträge hielten Dr. med. univ. Sandra Haitzinger – Gynäkologin, Reproduktionsmedizinerin und Geburtshelferin an der Kinderwunschklinik IVI Mallorca und des Beratungsangebots für Schwangerschaft Profemin –, Dr. med. Cordula Ahnhudt-Franke – Fachärztin für Dermatologie der Praxis mySkin Dermatology Mallorca –, sowie Dr. med. Christina Keller – Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe an den Deutschen Facharzt Zentren Mallorca. Ähnliche Nachrichten Versorgung gefährdet? Bevölkerungsboom auf Mallorca lässt staatliche Gesundheitsausgaben explodieren Mehr ähnliche Nachrichten Das Publikum interessierte sich unter anderem für Langlebigkeit Nach spannenden, von MM-Chefredakteur Patrick Czelinski moderierten eineinhalb Stunden bekamen die Gäste die Möglichkeit, Fragen zu stellen, was gerne genutzt wurde. Es ging um unter anderem Hautelastizität, Wechseljahre, Hormonbehandlungen und gesundes Altwerden. Im Anschluss begaben sich Referentinnen und Besucher auf die Club-Terrasse zu einem lockeren Zusammenkommen bei Speisen und Getränken, bei dem sich die Expertinnen persönlich kennenlernen ließen. Nachdem bei der Auftaktveranstaltung des Gesundheitsforums im zurückliegenden Februar Zukunftstrends in der Medizin im Mittelpunkt gestanden hatten, drehten sich die Präsentationen jüngst um feminine Interessen wie Kinderwunsch und Hautgesundheit. "Frauengesundheit ist ein gesellschaftliches Thema", erinnerte MM-Chefredakteur Patrick Czelinski in seiner Begrüßung. "Es betrifft Familien und Partnerschaften und gehört beleuchtet." Neben medizinischen Informationen bestand der Mehrwert der Vorträge der drei Fachärztinnen Haitzinger, Ahnhudt-Franke und Keller darin, einmal öffentlich über diese Zusammenhänge zu sprechen. Die Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt. Der nächste Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.