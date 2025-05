"Bin sehr traurig", "haut mich um": So reagieren Mallorca-Promis auf den überraschenden Tod von "Naddel"

Der plötzliche Tod der Sängerin, Sachbuchautorin und Moderatorin Nadja Abd el Farrag, auch bekannt als "Naddel", hat die Medienwelt erschüttert und auch bei den Promis auf Mallorca hohe Wellen geschlagen. Auf Instagram kommentierte der Pop-Titan Dieter Bohlen, der in früherer Zeit elf Jahre mit dem TV-Star liiert war, die tragische Nachricht. Anscheinend traf der plötzliche Tod von Nadja Abd el Farrag Bohlen so sehr, dass er einen Ausschnitt eines gemeinsamen Auftritts von 1992 postete. Darunter schrieb Bohlen: "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja."

Auch Marion Pfaff, die als Wirtin das Lokal „Krümels Stadl“ im Deutschen-Hotspot Peguera betreibt, zeigte ihre Anteilnahme auf Social Media. In dem Etablissement war "Naddel" oftmals aufgetreten – bis es 2019 Differenzen zwischen "Krümel" und "Naddel" in Bezug auf die Gagen gab.

"Viele Jahre haben wir sowohl in Deutschland als auch bei mir in Krümels Stadl gemeinsam auf der Bühne gestanden. Du hast mich mit deiner einzigartigen Art oft zum Lachen gebracht. Allerdings hast du es genauso gut verstanden, mich zur Weißglut zu bringen 🤪 Aber die schönen Zeiten mit dir haben immer überwogen…!! Du warst immer so wie du warst und hast dich nie verbiegen lassen! Allerdings konntest du dich noch so anstrengen wie du wolltest, die Presse hat über dich immer nur das geschrieben, was sie sehen wollte… aus einem Apfelsaft wurde ein Wodka Energy gemacht, aus einem Glas Wasser Wodka pur. Viele durften dich leider nicht so kennenlernen wie ich! Dafür bin ich sehr dankbar, denn du warst ein großartiger Mensch. Erschrocken über deinen Tod denke ich jedoch an all die guten Zeiten, die ich mit dir erleben durfte!! Ruhe in Frieden! Deine Krümel"

Elf Jahre waren Dieter Bohlen und "Naddel" ein Paar

Auf Mallorca sorgte Naddel seit Anfang der 2000er-Jahre bis 2020 immer wieder für Schlagzeilen durch diverse Auftritte, über die auch MM immer wieder berichtete. Zunächst war "Naddel" im Jahre 2001 im Rahmen einer sogenannten Schatzgräber-Aktion der "Bild"-Zeitung auf die Insel gekommen. Besonders in Erinnerung blieb eine Aktion im Jahr 200,3 bei der sie in dem U-Boot "Nemo" mit dem Illusionisten Vincent unter Wasser ging – und dadurch einen Rekord aufstellte, der es ins Guiness-Buch der Rekorde schaffte. Die Deutsch-Sudanesin arbeitete in späteren Jahren als DJane und war oftmals im Reality-TV zu sehen. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge soll "Naddel" am 9. Mai an Organversagen in einer Hamburger Klinik verstorben sein.

Über Nadja Abd el Farrag ist bekannt, dass sie längere Zeit mit einer Alkoholsucht zu kämpfen hatte. Auch die Medikamente, die sie gegen ihre ADHS-Erkrankung eingenommen hatte, setzten ihr zu. Gegenüber MM sagte Marion Pfaff, alias "Krümel", sagte sie ferner: "Ich kannte 'Naddel' viele Jahre und bin wirklich geschockt von der Nachricht. Man hatte immer wieder damit gerechnet, da es ihr gesundheitlich nicht wirklich gut geht. Doch habe ich ihre gesundheitlichen Probleme von meinem Kopf her verdrängt. Daher haut mich dieser plötzliche Tod komplett um. Sie war eine wirklich liebenswerte Frau!"