US-Skandal-Rapper Kanye West mietet offenbar das gesamte Pueblo Español in Palma an

Der US-amerikanische Skandal-Rapper Kanye West, der sich seit Mitte April auf Mallorca aufhält, hat offenbar das Pueblo Español in Palma für sechs Wochen gemietet. Das hat die englischsprachige MM-Schwesterzeitung "Majorca Daily Bulletin" in Erfahrung gebracht. Alle Veranstaltungen, die in dem allseits bekannten Komplex stattfinden sollten, wurden abgesagt.

Wann Kanye West und seine ebenfalls auf der Insel befindliche Lebensgefährtin Bianca Censori im Pueblo Español auftauchen wollen, ist unklar. Warum der Künstler den Komplex angemietet hat, ist bislang ebenfalls nicht ersichtlich. Auf Nachfrage von MM lehnte die Verwaltung des Pueblo Español eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Das Pueblo Español ist eine Art Freilichtmuseum im Stadtviertel Son Espanyolet. Sein Bau begann 1965, es wurde am 9. März 1967 eröffnet. Der Komplex wurde als ein Dorf konzipiert, in welchem die wichtigsten Merkmale der spanischen Städte gesammelt werden sollten. Das Projekt wurde von dem Architekten Fernando Chueca Goitia durchgeführt. Das Museum nimmt eine Gesamtfläche von 6365 m² Quadratmetern ein und bildet maßstabsgetreu verschiedene Gebäude, Plätze und Straßen ab, die für verschiedene spanische Städte repräsentativ sind.

Im April wurde West in Cala d'Or gesichtet

Kanye West ist seit etwa einem Monat auf der Insel. Letzte Woche nahm er von Mallorca aus an Piers Morgans Youtube-Sendung „Uncensored" teil, die er aber nach nur vier Minuten wieder verließ. Dem Vernehmen nach verbindet er eine Reha-Maßnahme in einer Entzugsklinik im Insel-Südosten und Urlaub miteinander. Er wurde im April in Cala d`Or gesichtet. Kanye West, der mit 160 Millionen verkauften Tonträgern zu den weltweit meistverkauften Künstlern gehört, hat 24 Grammy Awards gewonnen. Zu seinen weiteren Auszeichnungen gehören ein Billboard Artist Achievement Award, drei Brit Awards als bester männlicher Solokünstler und der Michael Jackson Video Vanguard Award. West ist einer der reichsten Musikkünstler; sein Nettovermögen betrug 2021 bereits 1,8 Milliarden Dollar. Im Oktober 2022 schätzte Forbes, dass sein Nettovermögen auf 400 Millionen Dollar gesunken ist, was größtenteils darauf zurückzuführen sei, dass Adidas die Partnerschaft nach einer Reihe von öffentlichen antisemitischen Äußerungen beendet habe.