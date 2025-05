Feiern auf Mallorca abseits der Ballermann‑Hits

Gegründet und geführt vom langjährigen Club‑DJ Jerome Dominic Schneider und seiner Frau Mareike Schneider‑Plotz verfügt die DJ‑Agentur MUSIC SOUND CONCEPTS über mehr als 15 Jahre Erfahrung mit nationalen und internationalen Privat‑ und Business‑Events. Mit Sitz in Düsseldorf und Palma ist MSC sowohl in Deutschland als auch auf Mallorca aktiv. Der oft gehobene Kundenkreis aus Wirtschaft und Medien sorgt für exklusive Partys, die immer etwas ganz Besonderes sind.

Jerome Schneider ist Agenturinhaber und DJ in einem.

„Unser Kundenkreis ist wirklich etwas Außergewöhnliches, und wenn ich als junger DJ geahnt hätte, für welch bekannte Persönlichkeiten und inspirierende Menschen ich später einmal auflegen würde, hätte ich es nicht geglaubt“, so Jerome Schneider.

Als ehemaliger Club‑DJ kümmerte er sich früher um gut gefüllte Dancefloors in Clubs und Großraumdiskotheken. Heute geht es ihm nicht um die Masse, sondern um besondere Events. Daran mitzuwirken macht seinen Job so einzigartig, so Schneider.

Auf Mallorca stattet Music Sound Concepts auch zahlreiche internationale Destination Weddings mit ihren DJs aus und ist dabei regelmäßig in den Top‑Hotel‑ und Finca‑Adressen der Insel zu Gast.

Im Kundengespräch bespricht die Agentur den Hintergrund und Anlass der Veranstaltung sowie die Wünsche der Gastgeber hinsichtlich Musik, Technik und vieler weiterer Details. „Uns ist der persönliche Kundenkontakt sehr wichtig“, betont Jerome Schneider, „denn es geht um besondere Anlässe – nicht um Pauschalpartys.“

„Ähnlich wie ein Weddingplanner müssen wir die Idee der Veranstaltung und den Kundenwunsch verstehen“, erklärt Schneider, „um daraus musikalisch eine unvergessliche Party werden zu lassen.“ Nicht jeder DJ verfügt über das nötige Gespür und dieses gewisse Etwas, um nicht nur Musik abzuspielen, sondern eine einzigartige Partyerfahrung für Gastgeber und Gäste zu kreieren. Diese Profis finden unsere Kunden bei uns.

„Von coolen und housigen Chill‑out‑Beats für elegante Geburtstagsfeiern, exklusive Yacht‑Partys oder Vernissagen über klassische Dinner‑Musik à la Frank Sinatra oder Michael Bublé für stilvolle Dinnerabende bis hin zu Disco‑Hits der 70er und 80er, internationalen Pop‑Charts, elektronischen Club‑ oder Festival‑Beats sowie R’n’B‑ und Latin‑Hits für eine ausgelassene Rooftop‑ oder Poolparty – wir können unseren Kunden alles bieten“, so Schneider.

Das Zusammenspiel aus persönlicher Betreuung, modernstem technischem Equipment und dem flexiblen Netzwerk vor Ort macht Music Sound Concepts zum idealen Partner, der den musikalischen Part jedes Events übernimmt. Ob in Palma, Düsseldorf oder München, ob an Bord einer Privatjacht oder auf einer Finca: Mit MSC wird jedes Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis.

MUSIC SOUND CONCEPTS

C/ de l'Arxiduc Lluís Salvador 7b