So geht es TV-Moderatorin Jana Azizi auf Mallorca nach ihrer Trennung von ihrem Triathleten

Nach ihrer Trennung von Johann Ackermann ist die Ex-RTL-Moderatorin Jana Azizi bereits diverse Male öffentlich aufgetreten – auf Mallorca und im Ausland – und strahlt dabei. Die Fernsehfrau nutzt ihre Freiheit und findet neue berufliche und private Herausforderungen. Die 36-Jährige, die bereits für ihre ausgeglichene Persönlichkeit bekannt ist, strahlte bei ihren ersten Auftritten als Neu-Single. In einem Interview mit RTL sagte die Moderatorin, dass sie momentan in einer positiven Lebensphase sei.

Sie plant einige berufliche Projekte, genießt ihre neue Freiheit und experimentiert sogar mit neuen Hobbys im Privatbereich. "Mir geht’s gut!", bestätigte Azizi. Der Sport sei essenziell für ihre ausgeglichene Art. Die Moderatorin kennt ihre Stärken: "Ich bin ein Mensch mit viel Energie. Und ich habe die richtigen Methoden gefunden, um sie loszuwerden", erklärte sie im Gespräch mit RTL. Sport bot ihr nicht nur die Gelegenheit, sich auszupowern, sondern auch neue Energie zu tanken. Für Azizi ist es jedoch auch wichtig, dass er ausreichend schläft, sich gesund ernährt und ein unterstützendes Umfeld hat, um sich wohlzufühlen.

Der Fernsehfrau scheint es wider Erwarten erstaunlich gut zu gehen

Auf Mallorca trat Azizi jüngst bei der Palma Boot International Boot Show in Erscheinung. Darüber hinaus war sie, wie sie auf Social Media verriet, vor kurzem bei einem internationalen KI-Event in Dubai und reiste auch ansonsten viel in der Weltgeschichte herum, wie momentan bei einem Kurz-Trip nach Berlin.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jana Azizi (@jana_azizi)

Der Triathlet und die frühere RTL-Moderatorin waren seit 2022 liiert und hatten im Herbst 2023 geheiratet. Für Ackermann wanderte Azizi sogar nach Mallorca aus. Anfang März bestätigte das Paar daraufhin seine Trennung. "Für mich nicht fassbar", äußerte Ackermann gegenüber RTL.