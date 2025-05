Diese Deutsche "vernetzt" Mallorca – und erklärt, was viele Auswanderer falsch machen

Sie kennt sie alle, aber lässt sich ungern kennen. Bettina Klos weiß, wie der Hase auf Mallorca läuft – und wie man ihm eine Sonnenbrille und einen Champagner in die Pfote drückt. Mit ihrer PR-Agentur Klos to You hat sie die Insel zum Laufsteg ihrer Leidenschaft gemacht: Menschen verknüpfen, die voneinander profitieren.

Man könnte sagen, Bettina Klos hat sich irgendwann einfach selbst auf die Insel verschickt. Per innerer Eilpost, frankiert mit Erfahrung und Neugier. "Ich habe vorher für Robinson in Deutschland gearbeitet, und als sie die Anlage auf Mallorca neu eröffneten, wusste ich: Da will ich hin." Zwei Jahrzehnte später ist sie immer noch da. Und zwar nicht, weil sie hängen geblieben wäre, sondern weil sie sich häufiger neu erfunden hat als die Hotelbars rund um Arenal. Heute ist sie das, was man eine Szene-Vernetzerin nennt. Die mit dem Telefonbuch im Kopf, der Kamera im Blick und dem Soundtrack einer gepflegten Schlager-Playlist im Ohr.

"Ich liebe es, wenn Dinge in Bewegung kommen"

Geboren 1972 in Osterburg, Sachsen-Anhalt, von der Wende wachgeküsst, schnell in den Westen gewechselt und dann – zack – in den Tourismus. Klos machte Karriere mit Haltung: "Ich hab früh gemerkt, dass ich gut Leute zusammenbringen kann. Und dass ich es liebe, wenn Dinge in Bewegung kommen." Das klingt harmlos, ist aber explosive Energie im PR-Geschäft.

Heute steht sie mit ihrer Agentur für exakt das: Marken sichtbar machen, Orte zum Gesprächsthema machen, Events wie eine Hochleistungsmaschine zum Laufen bringen. Und das immer mit: Sound, Charme, Champagner. Und wenn’s sein muss, auch mit Kim Wilde oder Bonnie M. "Ich hab so viele Künstler kennengelernt über die Jahre. Viele sind auch Freunde geworden. Oder wenigstens nützliche Kontakte."

"Ich entscheide, wer kommt – und vor allem wer nicht kommt"

Ihre Events funktionieren wie gut geölte Uhrwerke, nur eben mit High Heels, Austern und Pressemappen. Ein klassisches Beispiel: ein Shop-Opening irgendwo im schicken Palma-Viertel, mit DJ, Lichtkonzept, Live-Act und akkurat gewähltem Publikum. "Ich entscheide, wer kommt. Und noch viel wichtiger: Wer nicht kommt."

Wenn das snobby klingt, ist es Absicht. Denn Networking auf der Insel ist ein bisschen wie Golfspielen: Wer es nicht kann, sollte es besser lassen. "Mein Netzwerk ist mein Nettowert", sagt sie, und dabei klingt sie nicht überheblich, sondern wie jemand, der weiß, was Netzwerken eigentlich heißt: Jahre von Gratiswein, Händeschütteln, Smalltalk mit großen Egos und immer ein kleines Lächeln in der Hinterhand.

Mit ihrem monatlichen Business Lunch hat Klos zudem ein Format geschaffen, das so funktional wie charmant ist. "Drei bis vier Unternehmerinnen stellen sich vor, wir essen, wir trinken, wir tauschen uns aus." Klingt banal, ist aber das ideale Format für die deutschsprachige Business-Community der Insel.

"Ich glaube, das ist meine Mission"

Orte wie der Country Club Santa Ponsa oder neuerdings die Motorworld Mallorca bieten die Kulisse, Klos liefert das Casting. "Ich verlange für die Teilnahme beim Business-Lunch keine großen Summen, nur die Kosten fürs Catering und eine kleine Connecting-Fee. Ich glaube, das ist meine Mission auf diesem Planeten: Leute zusammenzubringen, die sich gegenseitig nützen können."

Dabei wirkt Klos nie wie jemand, der sich anbiedert. Eher wie eine Gastgeberin mit Stil und Stahl. Sie hat genug gemacht, um den Glanz zu kennen, aber zu viel erlebt, um sich davon blenden zu lassen. Wenn sie von Neuankömmlingen auf der Insel spricht, wird sie milde zynisch: "Viele kommen mit 5000 Euro und ihrem Konzept und wundern sich dann, dass sie nach drei Monaten pleite sind." Ihre Regel: Wer auf Mallorca was reißen will, braucht Geduld, Realitätssinn und bitte, bitte keine Instagram-Business-Idee mit Herz-Emoji.

"Ich verschenke meine Kontakte nicht", sagt sie, „wenn jemand mit mir arbeitet, bekommt er nicht nur ein Event, sondern ein System. Und das kostet eben." Das klingt hart, ist aber nur ehrlich. Auf einer Insel, auf der jeder dritte Friseur auch ein Life-Coach ist, wirkt Klos wie eine der wenigen mit echtem Kurs. Ihre Kunden reichen vom Lío in Palma bis zum Bikini Hotel in Port de Sóller, sie bringt Marken auf den Markt, ohne dass es nach Werbung riecht. Denn was bei ihr läuft, hat immer Stil. Und oft Stilmittel.

Nicht immer läuft alles glatt

Doch nicht alles läuft immer glatt. An ein Golfturnier im Son-Julia-Hotel erinnert sie sich mit gemischten Gefühlen. "Der Hauptgang war Lammkarree, aber die Hälfte der Leute hat das Fleisch zurückgehen lassen, weil es noch blutig war. Dann war der Wein korkig, und das Dessert schmeckte salzig, weil die Dame in der Patisserie Zucker mit Salz verwechselt hatte." Sie lacht. "Das war dann echt too much."

Aber es gab auch echte Highlights. "Ein richtig gutes Event war letztes Jahr die Bioventure Media Night auf der Finca Biniorella. Der Stargast war Chris de Burgh. Wir hatten 350 Gäste, und ich durfte ihn ansagen. Er hat gesagt, es war das kleinste Konzert, das er jemals gegeben hat."

Was Bettina Klos an ihrem Job liebt

Was sie an ihrem Job liebt? "Die Kombination aus tollen Locations, gutem Essen, Musik und interessantenLeuten." Was sie weniger mag? "Wenn Leute Low Budget bieten, aber das volle Programm erwarten." Sie seufzt. "Manche Leute versuchen nach wie vor, einen auszunutzen." Social Media sieht sie ambivalent. "Ich mag es ganz gerne, wenn ich die Zeit dafür habe. Aber es übt auch einen unglaublichen Druck aus. Bei mir muss es immer irgendwie Spaß machen."

Am Ende des Tages ist Bettina Klos keine Event-Managerin. Sie ist eine Stimmungsarchitektin. Eine strategische Verführerin. Eine, die fürs gute Gefühl sorgt, ohne je die Kontrolle zu verlieren. Und wenn sie abends auf ihrem Balkon steht, der Laptop glüht, das Handy klingelt, das Meer flimmert, dann weiß sie: Der Hase mit der Sonnenbrille und dem Champagner in der Pfote? Der ist wieder einmal genau dort, wo er hingehört. Dank ihr.