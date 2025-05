Ungläubiges Staunen auf Mallorca: Freundin von Kanye West erkundet Santanyí im Nylon-BH

Bianca Censori ist vieles: Architektin, Modemuse, Australierin mit einem Masterabschluss – und vor allem die Frau an der Seite von Kanye West, der bekanntlich weniger für Zurückhaltung als für mediale Sprengkraft und Skandale steht. Seit einigen Wochen sind die beiden auf Mallorca, wo West angeblich im Pueblo Español in Palma – einem Freilichtmuseum für spanische Städte in Miniatur – an neuen Musik- und Videoprojekten arbeitet. Und während er dort vermutlich mit Beats experimentiert, erkundet Bianca die Insel auf ihre ganz eigene Weise: in Outfits, bei denen sich selbst ein FKK-Strand züchtig vorkommt.

"Sex-Bombe" mit Architekturabschluss

An einem Samstagnachmittag wurde das Paar beim Flanieren durch das pittoreske Santanyí gesichtet – begleitet von Bodyguards, Bianca Censoris Schwester und einem Look, der selbst Google Street View erröten ließe. Ihr Outfit bestand aus einem durchsichtigen Netzoberteil (man könnte auch sagen: einem Netz ohne Oberteil) und einem Midirock, der sich hinten in eine Culotte verwandelte. Vorne Business-Meeting, hinten Stripclub. Als Mode-Statement war das mutig. Als Spaziergangsoutfit zwischen Espressobar und Eismanufaktur: eher gesetzesnahes Kabarett. Kanye hingegen trug ein graues Sweatshirt und lange Hosen – vielleicht, um die optische Überreizung auszugleichen.

Obwohl das Paar die Szene mit der Gelassenheit von Menschen durchschritt, die glauben, die Welt sei ihre Bühne, sorgte der Auftritt für Stirnrunzeln – nicht nur auf Instagram. Denn laut Gemeindeverordnung von Santanyí ist Kleidung, die "ernsthaft gegen die guten Sitten verstößt" und "intime Bereiche entblößt", in der Öffentlichkeit verboten.

Nun ist Santanyí zwar kein Kloster, aber es hat eine Altstadt – und die hatte am Wochenende mehr Einblicke als vorgesehen. Glücklicherweise kam es zu keiner polizeilichen Intervention. Vielleicht war man sich schlicht nicht sicher, ob es sich bei Biancas Netzoberteil um einen textilen Unfall oder einen Performance-Act handelte.

Mode oder Therapiebedarf?

Die Diskussionen in den sozialen Netzwerken ließen nicht lange auf sich warten. Von „mutig“ bis „modischer Notruf“ reichten die Kommentare. Die Bild-Zeitung will außerdem herausgefunden haben, dass Kanye und Bianca derzeit in einem Luxus-Rehazentrum in der Nähe von Llucmajor wohnen – einem Ort, an dem sich auch schon Royals, Unternehmer und andere Prominente für bis zu 150.000 Euro pro Woche wieder zusammensetzen ließen. Ob die Reha körperlich, emotional oder modisch gemeint ist, bleibt unklar. Sicher ist nur: Censori braucht keinen Laufsteg, um aufzufallen – ein Eisgeschäft in Santanyí reicht.

Für Censori ist Mode keine Frage des Anstands, sondern der Architektur. Ihre Designsprache bei Kanye Wests Modemarke Yeezy ist bekannt für klare Linien, futuristische Silhouetten – und seit kurzem offenbar für einen textilen Minimalismus, der selbst die Redaktion von Vogue nervös werden lässt. Ihr Look in Santanyí wirkte wie ein Kunstprojekt, das seine Zielgruppe verloren hat. Zwischen den Handwerksläden und Schuhgeschäften des Ortes sah sie aus wie ein Hologramm aus dem Metaverse, das versehentlich in einen Wochenmarkt teleportiert wurde.

Der Schock sitzt – das Netzoberteil auch

Bianca Censori bleibt sich treu: Als modische Erscheinung, als museale Begleiterin eines der exzentrischsten Musiker der Welt – und als wandelnder Trigger für Gemeindeordnungen. Während Kanye im Pueblo Español an seinem neuen Werk tüftelt, tüftelt Bianca offenbar an der Frage: Wie weit kann man gehen, bevor man eine Sonnencreme gegen Ordnungsgeld eintauscht? Mallorca jedenfalls schaut staunend zu – und fragt sich leise: War das jetzt Mode? Oder ein optischer Hilferuf?