Der Marmorpavillon auf dem Gelände des Son-Marroig-Palastes im Nordwesten von Mallorca zieht heiratswillige Prominente seit Jahrzehnten in großer Zahl an. Zuletzt gaben sich dort ein kolumbianisches Model und ein Mallorquiner publikumswirksam am vergangenen Samstag das Ja-Wort. Der deutsche Fußballspieler Mario Götze und seine Angetraute Ann-Kathrin Brömmel waren an der über dem blauen Meer befindlichen Konstruktion im Jahr 2019 in den Stand der Ehe eingetreten.

Der Pavillon steht auf einem runden Sockel mit vier Stufen, der von acht ionischen Säulen umgeben ist. Das Gebälk ist mit plastischen Verzierungen aus Blumenbögen geschmückt und das Dach ist eine halbkugelförmige Kuppel. Son Marroig bietet jeden Tag einen anderen Sonnenuntergang und viele Möglichkeiten für Paare, eine einzigartige Veranstaltung zu gestalten. Das Museum Son Marroig ist für die Öffentlichkeit zugänglich und kann von Montag bis Samstag zwischen 9.30 und 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt kostet 4 Euro. Für Kinder ist der Eintritt frei und die Führung dauert eine Stunde. Private Einrichtung im Jahr 1927 gegründet Das Museum, das zu Ehren des Erzherzogs Ludwig Salvator von Österreich errichtet wurde, ist einer der symbolträchtigsten Orte der Balearen und steht unter Kulturgüterschutz. Diese private Einrichtung war im Jahr 1927 mit dem Ziel gegründet worden, das Leben und das Werk von Erzherzog Ludwig Salvator, einer Schlüsselfigur der Kulturgeschichte und des Mäzenatentums des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, zu erhalten und zu verbreiten. In spektakulärer Lage mit Blick auf das Mittelmeer und das imposante Sa Foradada-Massiv des Tramuntana-Gebirges erwarb Ludwig Salvator 1876 dieses Anwesen, nachdem er ein anderes, nahe gelegenes Anwesen, das von Miramar, erworben hatte. Er renovierte es und bewahrte dabei den wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert stammenden Wehrturm, der die Gegend vor den häufigen Piratenangriffen schützte. Nach Salvators Tod im Jahr 1915 ging das Anwesen an seinen Sekretär, den Mallorquiner Antoni Vives, über, und seit 1927 wird es als Museum genutzt. Seit 1978 beherbergt das Casa Museo das Internationale Musikfestival von Deià, der Gemeinde, in der es sich befindet, und ist auch Veranstaltungsort für Feierlichkeiten, vor allem für Hochzeiten.