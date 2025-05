In diesem Restaurant in Spanien feierte Amazon-Boss Jeff Bezos seinen Junggesellen-Abschied

Die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez rückt näher – gefeiert wird vom 24. bis 26. Juni. Für seinen Junggesellenabschied reiste der Amazon-Gründer jetzt nach Madrid. Am Montag wurde er gemeinsam mit Freunden im Restaurant Ten Con Ten im eleganten Viertel Salamanca gesichtet. Laut der Zeitschrift ¡Hola! ließ er sich dort Köstlichkeiten wie Trüffel-Grießrisotto, Morcheln in Gänselebercreme und gebratenen galicischen Oktopus schmecken.

Anschließend zog es den Milliardär und seine Begleiter in einen exklusiven Club, um das Madrider Nachtleben stilvoll auszukosten. Zur selben Zeit feierte seine Verlobte Lauren Sánchez ihren Junggesellinnenabschied in Paris – im Kreis ihrer engsten Freundinnen: Kim Kardashian, Kris Jenner, Eva Longoria und Katy Perry. Höhepunkt der Feierlichkeiten war eine luxuriöse Bootsfahrt auf der Seine

Estoy cenando al lado de Jeff Bezos y no va en coña pic.twitter.com/eHbGX7cUyP — Arnau Nogués (@ajnogues) May 15, 2025

Shakira, Leonardo DiCaprio und Kim Kardashian kommen zur Feier

In gut einem Monat geben sich Jeff Bezos und Lauren Sánchez das Jawort – an Bord der Koru, der 500-Millionen-Dollar-Yacht des Amazon-Gründers, die zuletzt vor Palma de Mallorca vor Anker lag. Auf diesem luxuriösen Schiff erlebte das Paar bereits zahlreiche unvergessliche Momente, etwa während gemeinsamer Urlaube auf Mallorca, wo sie mehrfach in der Bucht von Palma gesichtet wurden. Dort machte Bezos seiner Partnerin im Mai 2023 – nach fünf Jahren Beziehung – einen spektakulären Heiratsantrag: mit einem 30-Karat-Diamantring im geschätzten Wert von rund 2,5 Millionen Dollar.

Luigi Brugnaro, der Bürgermeister von Venedig, hat inzwischen bestätigt, dass die italienische Lagunenstadt vom 24. bis 26. Juni als Kulisse für die Hochzeit dienen wird. Zum als "VIP-Gipfel" betitelten Ereignis werden prominente Gäste erwartet – darunter TV-Ikone Kim Kardashian, Schauspieler Orlando Bloom mit seiner Verlobten Katy Perry, Medienmogul Barry Diller und Designerin Diane von Furstenberg, Schauspielerin Eva Longoria, Leonardo DiCaprio, Anna Wintour, Barbra Streisand, Bill Gates – und sogar US-Präsident Donald Trump.