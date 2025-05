Nach Brand im "Deutschen Eck": So geht es mit dem beliebten Lokal auf Mallorca weiter

Ein Brand im "Deutschen Eck" am Montagnachmittag hat auf Mallorca für Aufsehen gesorgt – sowohl in der deutschen als auch der spanischen Presse. Doch so dramatisch, wie es zunächst klang, war der Vorfall letztlich nicht: Es handelte es sich um einen lokal begrenzten Küchenbrand, der rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Wie sich noch am selben Tag herausstellte, konnten Polizei und Feuerwehr die Flammen in dem beliebten Lokal in der Bierstraße schnell löschen. Die Inhaberin der Gaststätte, Felicitas Bohrmann, erklärte gegenüber dem Mallorca Magazin: "Die Dunstabzugshaube ist in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte rückten umgehend an, brachten das Feuer unter Kontrolle – allerdings drang durch die Löscharbeiten Wasser in den Elektrokasten ein."

Nach Angaben des Küchenteams hatte sich heißes Fett in einer Pfanne entzündet, was zur schnellen Ausbreitung der Flammen führte. In der bei deutschen Urlaubern beliebten Kneipe kam es zu kurzen chaotischen Szenen: Dichter Rauch zog durch die Bierstraße, während Passanten das Geschehen aus sicherer Entfernung verfolgten.

Wieder geöffnet – aber ohne warme Küche

Das "Deutsche Eck" blieb für 24 Stunden geschlossen. Doch wie geht es jetzt weiter mit dem Lokal? Am Dienstagabend informierte Felicitas Bohrmann das Mallorca Magazin über den aktuellen Stand: "Ab sofort haben wir wieder geöffnet, aber die Küche bleibt vorerst noch geschlossen." Auf Facebook veröffentlichte "Feli", wie sie sich nennt, gemeinsam mit ihrem Mann Michael Bohrmann eine Mitteilung: "Dank unseres tollen Teams und vieler engagierter Handwerker können wir euch mitteilen: Wir sind wieder da! Allerdings noch ohne Küche – wir tun alles, um ab Mittwoch zumindest einige Gerichte anbieten zu können.“

Am Mittwochmorgen gab die Wirtin ein Update: "Heute starteten wir mit kalten Speisen und Frühstück. Der Herd läuft noch nicht richtig, und die Dunstabzugshaube muss geprüft werden. Alles, was aus der Pfanne kommt und heiß sein sollte, gibt es vorerst noch nicht."

Zwei Angestellte, darunter ein 63-jähriger Koch und ein Küchenhelfer, wurden noch am Montag nach dem Brand ins Krankenhaus gebracht. Es sollte geklärt werden ob die beiden Mitarbeiter eine leichte Rauchvergiftung beziehungsweise Brandverletzungen an den Händen davongetragen haben. Laut der Betreiber des Lokals war dies aber nicht der Fall.