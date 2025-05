Stadt Palma gibt grünes Licht für den Bau eines neuen Parkplatzes an der Playa de Palma

Gute Nachrichten für alle, die regelmäßig an der Playa de Palma verzweifelt nach einem Parkplatz suchen: Die Stadt Palma de Mallorca will Abhilfe schaffen und kündigte am Mittwoch den Bau eines neuen Parkplatzes mit rund 200 Stellflächen an. Die Anlage soll in der Nähe der Tankstelle am Camí de les Meravelles entstehen – am Rand der vielbesuchten Urlaubsmeile.

Finanziert wird das Projekt aus Mitteln der Touristensteuer Ecotasa, konkret mit einem Budget von exakt 75.322,50 Euro. Die zuständigen Gremien haben dem Vorhaben bereits zugestimmt, der Baustart ist für Ende 2025 vorgesehen. Innerhalb von zwei Monaten soll der Parkplatz dann fertiggestellt werden. Die Ausschreibung für interessierte Baufirmen ist für September dieses Jahres geplant. Ähnliche Nachrichten Zugemülltes Auto mit deutschem Kennzeichen an der Playa de Palma aufgetaucht Mit dem zusätzlichen Parkplatz will die Stadt nicht nur die Verkehrslage rund um den beliebten Strandabschnitt entschärfen, sondern auch langfristig den Zugang zur Playa de Palma verbessern – und das ganzjährig. Inselweit angespannte Verkehrslage Die Maßnahme kommt zur rechten Zeit. Denn nicht nur rund um den berühmt-berüchtigten Ballermann spitzt sich die Verkehrssituation weiter zu. Inselweit klagen Einheimische und Urlauber über Staus, fehlende Parkmöglichkeiten und ein überlastetes Straßennetz. Verkehrsexperten schlagen seit Längerem Alarm: "Es gibt keinerlei Anzeichen für eine Besserung der Lage. Im Gegenteil: Die Zahl der Fahrzeuge auf Mallorcas Straßen wächst stetig weiter – das bringt das ohnehin veraltete Verkehrssystem an seine Grenzen." Die Lösung liege nur in schnellem, entschlossenem Handeln, so die Fachleute. Der neue Parkplatz könnte damit ein erster Schritt sein – hin zu einer entspannteren Anreise an die Playa.