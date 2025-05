Fashion, Kunst und Glamour auf Mallorca: Diese Promis feierten bei der großen Modenacht in Andratx

Neueste, farbenfrohe und stilvolle Modekreationen von acht Designern trafen auf die beeindruckende Naturkulisse der mallorquinischen Gemeinde Andratx. Beim exklusiven Event „Grand Night of Fashion & Art“ am Samstag, 24. Mai, verwandelte sich das Kulturzentrum CCA in einen Hotspot für Ästhetik, Stil und internationales Flair. Bei milden Vorsommer-Temperaturen genoss ein erlesenes Publikum aus der Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Großbritannien und Spanien einen Abend voller High-Class-Atmosphäre – mit Cocktails, DJ-Sounds und den Inszenierungen von Topmodel Sara Lazarevic.

Organisatorin Sara Lazarevic mit dem Düsseldorfer Parfümeur Endin Adrovic (Foto @uepress) Lazarevic, bekannt für ihre markanten, langen roten Haare, organisierte das Event in Rekordzeit. Kurz vor Beginn der Fashion-Show erklärte sie im Gespräch mit MM: „Ich fühle mich großartig, alles läuft wie geplant, die Stimmung ist fantastisch und die Gäste kommen wunderbar ins Gespräch. Besonders die Logistik war im Vorfeld eine echte Herausforderung.“ Seit drei Tagen befinden sich alle im intensiven Event-Modus: „Zuerst hatten wir ein großes Model-Camp, danach ein Casting – und nun dieses Mega-Event.“ Models präsentierten die Entwürfe von acht internationalen Designern auf dem Catwalk (Foto: @uepress) Feurige, spanische Flamenco-Tänzer heizten dem Publikum ein Unter den Hunderten geladenen Gästen fanden sich zahlreiche Prominente ein, die in der großzügigen VIP-Area neueste Cocktail-Kreationen probierten, den frischen Duft des Parfümeurs Endin Adrovic entdeckten oder Selfies vor einem ausgestellten Motorboot und einem Porsche-Sportwagen schossen. Einer der Höhepunkte des Abends war der Besuch der bekannten Schauspielerin Mariella Ahrens, die gemeinsam mit ihrer neuen Liebe, dem Kölner Unternehmer Marco van Dre, für Aufmerksamkeit sorgte. Influencerin und TV-Star Djamila Celina ("The Real Housewives of Munich") posiert mit ihrer Freundin Jaqueline vor einem Sportwagen in der VIP-Area. (Foto: @uepress) Ähnliche Nachrichten Eines der Highlights in diesem Mallorca-Sommer: Die Modenacht im Kulturzentrum CCA Andratx Mehr ähnliche Nachrichten Die GZSZ-Darstellerin, die mit ihrem Auftritt im „Dschungelcamp“ und freizügigen „Playboy“-Fotos für Schlagzeilen sorgte, erklärte: „Andratx ist eine fantastische Gegend, und das Fashion-Event bietet eine wunderbare Gelegenheit, hier zusammenzukommen. Die Berge sind einfach bezaubernd, fast wie rund um ein Landhaus.“ Seit über 25 Jahren ist sie begeisterte Mallorca-Liebhaberin, hat hier zahlreiche Freunde – und könnte sich sogar vorstellen, im kommenden Jahr einen Zweitwohnsitz auf der Insel zu beziehen. US-Sänger Marc Terenzi genoss sichtlich das Event und freute sich, wie er MM gegenüber sagte, auf ein neues Lebenskapitel auf Mallorca. (Foto: @uepress) Auch weitere VIPs zeigten sich begeistert von der Verbindung aus Kunst und Fashion: US-Sänger Marc Terenzi, Ex-Sky-Moderator Jörg Dahlmann und die niederländische Influencerin Djamila Celina lobten die Idee in kurzen Statements gegenüber MM. Im Publikum des Mode-Events, das durch eine Kunstauktion und eine mitreißende, authentisch spanische Flamenco-Darbietung abgerundet wurde, saßen zudem Phong Lan Hofer, Sandro Rath sowie der frühere Mister Germany Dominik Bruntner. Phong Lan Hofer, die Frau des Tagesschau-Moderators Jan Hofer, vor einem Gemälde, das an dem Abend ausgestellt war. (Foto@uepress) Bis tief in den Abend hinein tanzten die Besucher ausgelassen zu den Beats internationaler DJs – darunter auch Gitta Saxx, Playmate des Jahrhunderts, die selbst an den Turntables für Stimmung sorgte. Die Nacht fand ihren glanzvollen Höhepunkt in einer spektakulären akrobatischen Feuershow. Einige Gäste ließen den Abend anschließend im renommierten Lio-Club am Paseo Marítimo in Palma ausklingen und feierten dort bis in die frühen Morgenstunden.