Sonnenschein und Pool-Feeling: So verlief die Eröffnung im Shiva Beach Club auf Mallorca

Wenn Shiva auf Mallorca ruft, kommen sie alle – in diesem Fall: über 400 Gäste, ein ganzer Pool voll Prominenz und jede Menge Sonne im Herzen und am Körper. Die Gastgeberin: Ekaterina Meyer, Chefin im Shiva Beach Club mit Stilbewusstsein und modischen Selbstvertrauen einer Frau, die weiß, dass sie alles tragen kann. Am Sonntag war das Gelb – laut Dresscode das Must für die Saisoneröffnung im Shiva Beach Club. Und als wäre ein Start in die neue Sommersaison noch nicht Grund genug für ein rauschendes Fest, ließ sich die 51-Jährige auch gleich noch selbst feiern: Happy Birthday, Ekaterina!

Playmates, Pool und Paella Zwischen Palmen, Pool und Paella flanierten Schauspielerin Mariella Ahrens, Playmate des Jahrhunderts Gitta Saxx, Model-Musikerin Jenice, Influencerin Jolina Fust (GNTM) und Ex-Mister Germany Dominik Bruntner durch den Beachclub. Es wurde getanzt, gesplasht, gegrillt und gepostet, was das WLAN hergab – das Salsa-Ensemble brachte Hüften zum Kreisen, während andere mit einem Rosé in der Hand ins kühle Nass hüpften oder sich auf den Daybeds wie Stars in Cannes präsentierten. Wo der Dresscode Sonnenschein heißt Der Shiva Beach Club in der luxuriösen Wohnanlage Bahia Gran bei Llucmajor war schon immer mehr als nur ein Ort für Sundowner und Summerbeats. Hier geht’s um den großen Auftritt, um das perfekte Licht für das perfekte Foto – und darum, dass jede Party ein kleines Festival der Eitelkeit ist, aber auf die bestmögliche Art. Chillen mit Stil, Planschen mit Prosecco, Tanzen mit Tropenfeeling. Wer es am Sonntag nicht auf die Gästeliste schaffte, hat definitiv einen modischen Meilenstein der Saison verpasst Wer feiern will wie eine Göttin, braucht keinen Flieger nach Mykonos. Eine Prise Mallorca, ein Spritzer Gelb – und Ekaterina Meyer reichen völlig.