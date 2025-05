Feine Damen, Michelin-Köche, Millionenjuwelen: So feiert sich der Luxuskonzern Vuitton selbst auf Mallorca

Der französische Luxuskonzern Louis Vuitton hat Mallorca dieser Tage fest im Griff. Den auf die Bellver-Burg von Palma geladenen Highend-Gästen wurde am Montag bereits einiges geboten: Der mit drei Sternen geadelte Michelin-Koch Quique Acosta war extra auf die Insel geflogen, um ihnen am Abend seine kulinarischen Kreationen zu kredenzen.

Am Mittwoch und Freitag werden nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" weitere zwei Spitzenköche erwartet. Zudem wurden hochwertige Schmuckstücke auf die Insel geschafft, und zwar im Wert zwischen 100.000 und 15 Millionen Euro pro Einheit mit einem Gesamtwert von 500 bis 600 Millionen Euro.

Jenseits des von Vuitton angemieteten Kastells wurden einige Gäste zu einem Luxustrip zum Edelanwesen Sa Fortalesa bei Port de Pollença eingeladen. Auf einer Yacht wurden die zum Teil in Privatjets eingeflogenen und im Hotel Four Seasons Formentor untergebrachten Luxusfreunde herumgefahren und verwöhnt.

"Reiche Schnösel!"

Unterdessen kam es neben der Bellver-Burg zu einem Zwischenfall: Eine Anwohnerin ärgerte sich gegenüber wachhabenden Lokalpolizisten darüber, dass, wie sie sagte, "einige reiche Schnösel" eine öffentliche Einrichtung wie die Burg einfach für sich in Beschlag nehmen.

Der Vize-Chefredakteur von "Ultima Hora", Javier Jiménez, kommentierte den Millionen-Hype mit folgenden Worten:

"In dieser Woche ist das Castell de Bellver, der gotische Wächter der Bucht von Palma, wieder zu einer uneinnehmbaren Festung geworden, so wie zu Beginn des 14. Jahrhunderts, als Korsaren und Sarazenen die Stadt besuchten und nicht etwa, um die Einheimischen um Zucker zu bitten. Dieses Mal dient die Panzerung des Monuments von Palma eher irdischen Zwecken. Und kommerziellen. Das französische Luxusunternehmen Louis Vuitton hat das Schloss gemietet, um seine neue Haute Joaillerie-Kollektion zu präsentieren, und Bellver ist plötzlich voller Fotografierverbotsschilder, Absperrungen und Sicherheitsbeamten mit unfreundlichen Gesichtern.

Alles ganz normal auf diesem Mallorca, das sich in einen Vergnügungspark verwandelt hat, auch wenn der arme Gaspar Melchor de Jovellanos, der berühmteste Gefangene von Bellver, in den Sinn kommt. Der aufgeklärte Politiker hatte 1802 einen schweren Stand, als der Schurke Manuel Godoy ihn auf die Insel deportierte. Wir nehmen also an, dass sein Geist, gekleidet in einen Morgenmantel und einen um den Hals geknoteten Seidenschal, immer noch in der Anlage ist und durch den Bergfried und den kreisförmigen Innenhof spaziert. Er überlebt inmitten der Horden von selfie-hungrigen Touristen. Obwohl er in diesen Tagen, da das Schloss von der Millionärsveranstaltung übernommen wurde, Gefahr läuft, von einem unpassenden Sicherheitsbeamten entdeckt zu werden.

'Hey, Mister. Was glaubst du, wohin du gehst?' 'Ich bin Gaspar Melchor und ich wohne hier, junger Mann'. 'Ja, und ich bin der Cid Campeador. Los, verschwinde schnell von hier, bevor ich dich anzeige.' Als der Geist des Schriftstellers niedergeschlagen und schwebend davonläuft, ruft ihm der Sicherheitsmann zu: 'Ziehen Sie sich um, um Himmels willen, es sind VIP-Gäste da, und Sie sehen aus wie eine Seele mit Schmerzen'".