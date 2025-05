Ehemaliger Bayern-Sportdirektor “Brazzo” genießt sonnige Auszeit an Mallorcas Küste

Genießt Fußball-Ikone "Brazzo" gerade eine Pause am Strand bei Puerto Portals, um bald wieder im Fußball durchzustarten? Promifotograf Uwe Erensmann aus Düsseldorf hat Hasan Salihamidžić, besser bekannt als "Brazzo", an der Küste nahe dem Nobelhafen im Südwesten der Insel getroffen. "Ich möchte bald zurück auf die Fußballbühne", zitierte er den Fußball-Krösus. Was genau er damit meinte, verriet er allerdings nicht. Den Urlaub mit Sohn Nick scheint der ehemalige Bayern-Sportdirektor, sonnengebräunt, ganz privat zu genießen – auf Instagram findet sich kein Post vom Mallorca-Trip.

Zufällige Begegnung am Strand: Ex-Bayern-Boss "Brazzo", Parfümeur Endin Adrovic und der Düsseldorfer Promi-Fotograf Uwe Erensmann. (Credits: @uepress) "Brazzo" hat die Geschichte des FC Bayern maßgeblich geprägt Es war eine Weile still um "Brazzo". Nach seinem Abschied vom FC Bayern im Mai 2023 geriet er etwas in den Hintergrund. Doch jetzt meldet er sich zurück – und zwar in der Kings League. Seit März 2025 steht Salihamidžić als Chef des Teams "Brazzo" in dieser frischen Futsal-Liga von Gerard Piqué auf dem Feld. Und das Beste? Sein Sohn Nick ist auch mit von der Partie! Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de No Rules FC (@norulesfootballclub) "Brazzo" wohnt mit seiner Ehefrau Esther Copado und den drei gemeinsamen Kindern in München. Sein Sohn Nick ist auch Fußballer und war in der Jugend des FC Bayern München aktiv. Im Gespräch mit "RTL/ntv" ließ der 48-Jährige durchblicken, dass er bald wieder im Fußballbusiness aktiv sein möchte. "Nach eineinhalb Jahren Pause habe ich wieder Lust zu arbeiten. Egal ob Bundesliga, Ausland oder ein anderes Fußballprojekt – ich bin bereit", verriet er. Als Spieler war der Bosnier Teil des legendären Teams, das 2001 die Champions League holte. Von 1998 bis 2007 stand er beim FC Bayern unter Vertrag, holte sechs Meisterschaften und vier Pokale. Die Fans tauften ihn "Brazzo" – und der Name ist bis heute geblieben.