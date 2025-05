Zeche geprellt? US-Skandalrapper Kanye West macht eine halbe Million Schulden auf Mallorca

Seit der berühmt-berüchtigte Rapper Kanye West einen Fuß auf Mallorca gesetzt hat, reißen die Skandale um ihn nicht ab. Jetzt sollen laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora polizeiliche Ermittlungen gegen ihn laufen – wegen mutmaßlichen Betrugs.

Am Dienstag sind Beamte der Lokalpolizei von Palma de Mallorca sowie der Nationalpolizei wegen eines mutmaßlichen Betrugsfalles um den Promi alarmiert worden. Der amerikanische Rapper soll während seines Inselurlaubs in den vergangenen Wochen Schulden in Höhe von fast einer halben Million Euro angehäuft haben.

Schulden in Entzungsklinik und Restaurant

Dabei soll es sich um nicht gezahlte 400.000 Euro für die Urlaubsfinca, in der West und sein Team auf Mallorca gewohnt haben, sowie für den Aufenthalt in einer exklusiven Entzugsklinik im Süden der Insel handeln. Hinzu kommen noch 15.000 Euro, die von einem Essen in einem bekannten Restaurant in Palma de Mallorca offen sind.

Kanye West soll dem Ultima-Hora-Bericht zufolge erklärt haben, dass es sich bei den Nichtzahlungen um "ein Problem mit der Banküberweisung" handele und die Gelder in den kommenden Tagen eingehen würden. Die Nationalpolizei in Palma de Mallorca hingegen hat jetzt ein Verfahren gegen den US-Rapper eingeleitet. So soll sichergegangen werden, dass es in diesem Fall nicht um einen Betrugsfall geht.

Skandalöser Mallorca-Urlaub

Seit etwas mehr als einen Monat hält sich der US-Rapper Kanye West gemeinsam mit seiner Partnerin Bianca Censori auf Mallorca auf. Kanye West war in einer edlen Entzugsklinik im Süden der Insel und besuchte mit seiner freizügig gekleideten Freundin Santanyí. Während der Musiker in den 2000er-Jahren große Erfolge feierte, ist er mittlerweile fast nur noch für seine Negativ-Schlagzeilen bekannt.