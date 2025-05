Deutschsprachige Influencerin in Club auf Mallorca mit K.-o.-Tropfen betäubt

Auch Traumziele wie Mallorca haben ihre Schattenseiten – das musste nun selbst die österreichische Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa am eigenen Leib erfahren. Die 32-Jährige mit italienischen Wurzeln bestätigte gegenüber MM via WhatsApp, dass sie gemeinsam mit einer Freundin eine Party besuchte. "Wir waren drei Stunden dort und hatten nur drei Gläser Wein – wirklich nicht viel. Die Gläser waren stets in unserer Nähe, doch plötzlich fühlten wir uns extrem unwohl …"

Wie sie später ihren 804.000 Followern schilderte, kam es zu einem beunruhigenden Vorfall: "Offenbar hat jemand Drogen in unsere Getränke gemischt. Ich habe große Erinnerungslücken – und es fehlen wertvolle Dinge, darunter ein teures Cartier-Armband." Sogar die SIM-Karte ihres Handys sei entwendet worden.

Vanessa Mariposa berichtete ihrer großen Community in den sozialen Medien von dem Vorfall, um Mädchen und Frauen zu motivieren, auf Partys mehr auf ihre Sicherheit zu achten. (@vanessa_mariposa)

Im Anschluss musste sie sich mehrfach übergeben und erlitt schwere Angstzustände. Ihr Freund Luca sowie ein weiterer Begleiter standen ihr zur Seite und leisteten Unterstützung. Am nächsten Tag suchte sie einen Arzt und anschließend ein Krankenhaus auf – dort erhielt sie die erschütternde Diagnose: In ihrem Getränk seien K.o.-Tropfen nachgewiesen worden. "An diesem Abend hätte alles passieren können – und noch viel Schlimmeres. Mir geht es zwar gut, aber ich bin immer noch geschockt", erklärte die Influencerin mit Tränen in den Augen.

Ihre große Reichweite auf Social Media möchte sie nun gezielt nutzen, um andere zu sensibilisieren, wie sie in einer aktuellen Insta-Story betonte: "Ich danke euch von Herzen für all eure lieben Nachrichten. Es sind so viele, dass ich schon wieder Tränen in den Augen habe. Mir ist es wichtig, dass sich möglichst viele dieses Video ansehen – denn es kann wirklich jeden treffen. Ich wünsche mir von Herzen, dass euch so etwas nie passiert. Ich hatte wirklich einen Schutzengel!"

Vanessa Mariposa, die ursprünglich als Flugbegleiterin arbeitete, wurde einem breiteren Publikum durch ihre Teilnahme an der Realityshow "Ex on the Beach" im Jahr 2021 bekannt. Ab Mai 2022 war sie regelmäßig in der Sat.1-Sendung „Club der guten Laune“ zu sehen – einem Reality-Format und inoffiziellen Nachfolger von "Promis unter Palmen", in dem elf Prominente in Thailand um ein Preisgeld von 50.000 Euro wetteiferten. Im selben Jahr trat sie gemeinsam mit ihrem damaligen Partner, dem Tätowierer Diogo Sangre, im RTL-Format "Das Sommerhaus der Stars" auf.

Die Influencerin lebt erst seit Kurzem auf der Insel und hat bereits die weniger schönen Seiten des vermeintlichen Mittelmeer-Paradieses erlebt. (@vanessa_mariposa)

Aktuell ist Vanessa Mariposa mit Luca Kiesbye liiert, den sie über gemeinsame Bekannte kennenlernte. Das Schicksal führte die beiden erneut zusammen, als sie ihm in ihrem Fitnessstudio auf Mallorca wiederbegegnete – und die Chemie stimmte sofort. Luca lebt auf der Insel und teilt Vanessas große Leidenschaft für Sport. "Wir lieben beide Fitness – das schweißt uns zusammen", verrät sie. Und es scheint ernst zu sein: Das Paar hat sich sogar passende Tattoos stechen lassen. Auf ihren Ringfingern tragen beide stolz die Initialen des Partners – ein romantisches Statement mit Symbolkraft.