Bierkönig macht neuerdings großflächig Werbung im Mallorca-Airport

Angesichts der anlaufenden Saison und bevorstehender Großauftritte von Stars wie Heino geht der "Bierkönig" werbetechnisch im Flughafen von Mallorca in die Vollen. Wie MM am Donnerstagmorgen beobachten konnte, wirbt der Partytempel großflächig für sich selbst. Der Mega-Park hatte bereits früher immer mal wieder Reklame im Airport gemacht.

Die beiden Locations liefern sich derzeit einen harten Konkurrenzkampf um trinkfreudige deutsche Exzessurlauber. Beide am Ballermann befindlichen Orte werden seit Jahrzehnten von den Touristen aufgesucht. Ende April waren im Bierkönig und im Mega-Park die großen Saison-Openings gefeiert worden.

Der Bierkönig dürfte sich momentan werbetechnisch so sehr anstrengen, weil der Mega-Park in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert und daher gezwungen ist, mit einem besonders üppigen Programm zu brillieren.

Das Etablissement wurde 1988 gegründet

Der Bierkönig wurde im Jahr 1988 eröffnet und 1990 von Manfred Meisel übernommen und umgebaut. Meisel wurde 1997 in seiner Finca Barracas in S’Aranjassa getötet. In der folgenden Saison übernahm Bierlieferant Juan Gea das Lokal, anschließend Miguel Pascual und sein Bruder Toni, die zuvor unter anderem die Diskothek Oberbayern zum Erfolg geführt hatten.

2002 fand ein Umbau statt; Grund waren die Gesetze, auf deren Einhaltung im Laufe der Zeit immer strenger geachtet wurde. Es ist zum Beispiel verboten, ab Mitternacht Menschen auf Freiterrassen zu beschallen. Da der Bierkönig bis zum Ende der Saison 2001 eine reine Freiluft-Diskothek war, wurde ein zweistöckiger Innenbereich angebaut. Durch diese Maßnahme darf der Bierkönig die Musik auch noch nach Mitternacht laufen lassen, allerdings nur im neuen Innenbereich.

2012 wurde ein Teil des neuen Bereichs mit Glas eingefasst und eine neue große Showbühne aufgebaut. Im Frühjahr 2013 wurde dort eine große Videoleinwand installiert, auf der überwiegend Fußballspiele gezeigt werden. Während eines Künstlerauftritts ist auf dem Bildschirm eine Liveübertragung der Gesangsdarbietung zu sehen.