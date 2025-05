Ex-Freundin von Cristiano Ronaldo zeigt sich für Werbekampagne auf Mallorca

Am Donnerstag hat Spaniens führende Kaufhauskette El Corte Inglés auf Social Media ihre Sommerkampagne mit dem russischen Topmodel Irina Shayk präsentiert, das vor malerischer Kulisse auf Mallorca posiert. Die Aufnahmen entstanden am 8. und 9. April und präsentieren sowohl die Schönheit der Insel als auch die neue Bikini-Kollektion des Kaufhauses. Laut der spanischen Schwesterzeitung Última Hora lädt die Bademoden-Linie Frauen ein, den Sommer in vollen Zügen zu genießen – inklusive Strandtage oder Yachtausflüge.

Die Fotos wurden in der Serra de Tramuntana gemacht, wobei das Model unterschiedliche Outfits präsentiert. Mal zeigt es sich im schicken Leopard-Bikini, mal in einer weit geschnittenen Tunika oder einem eleganten schwarzen Sarong. Auf einem Bild spannt es in einem urigen Haus in Deià aus, sonnt sich genüsslich oder wirbelt zur Musik von Vintage-Schallplatten über den Boden. Ähnliche Nachrichten H&M dreht Werbespot auf Mallorca 2022 gab es eine Werbekampagne mit Supermodel Gigi Hadid Auf einem Reel der Instagram-Seite von El Corte Inglés zeigt sich Shayk während einer Segeltour, die in Port de Sóller endet. Die Kleidung der exklusiven Kampagne trägt Markennamen wie Énfasis, Simorra, Chantelle, Babbaki, Latouche, Dolores Cortés und Baobab, mit Preisen von 9,99 bis 210 Euro. Die Accessoires kommen von Vidal & Vidal, Moncollier und Zahati. Irina Shayk, das 39-jährige Model mit den markanten Maßen 86-58-88, wird oft irrtümlich als Südamerikanerin eingeschätzt. Ihren einzigartigen Stil verdankt sie jedoch ihrem tatarischen Vater. Die strahlend blauen Augen, die sich reizvoll von ihrem dunklen Erscheinungsbild abheben, stammen von ihrer russischen Mutter – eine faszinierende Kombination. Von Mai 2010 bis Januar 2015 führte sie eine Beziehung mit dem Fußballstar Cristiano Ronaldo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Corte Inglés (@elcorteingles) Immer wieder gab es Gerüchte, Cristiano Ronaldo halte es mit der Treue nicht allzu streng. Vielleicht war das der Grund für die Trennung? Wer weiß. Seit Frühjahr 2015 war sie mit dem US-Schauspieler Bradley Cooper liiert. Ihre gemeinsame Tochter kam am 21. März 2017 in Los Angeles zur Welt. Nach vier Jahren Beziehung ging das Traumpaar getrennte Wege. Aktuell soll die 39-Jährige wohl mit Football-Legende Tom Brady anbandeln.