Deutsches Model und Immobilienmaklerin auf Mallorca tritt bei renommierter Schachmeisterschaft in Las Vegas an

Priscilla DiLaura, die auf Mallorca lebt, sieht nicht nur umwerfend aus – sie beherrscht auch das Schachspiel mit beeindruckender Präzision. Die Deutsche, die sich 2025 ihren Traum vom Leben auf der Mittelmeerinsel erfüllte, geht jede Herausforderung mit vollem Einsatz an und setzt ihre Ziele konsequent um. Das gilt auch für ihre Leidenschaft für das königliche Spiel, das sie in Rekordzeit auf Meisterniveau meisterte.

Im Gespräch mit MM verriet die 26-Jährige: "Ich habe im November 2024 mit dem Schachspielen begonnen. Auslöser war die Serie The Queen’s Gambit, deren Hauptfigur mich sehr fasziniert hat. Besonders beeindruckt hat mich ihre Teilnahme an einem großen Turnier in Las Vegas – das hat bei mir den Funken ausgelöst. Ich dachte mir: Warum sollte man nicht auch als Erwachsene damit anfangen? Ich will zeigen, dass es nie zu spät ist, um Großes zu erreichen." Gesagt, getan … ! DiLaura packte das Training mit vollem Einsatz und erreichte schnell die absolute Topklasse. Ihr eiserner Wille zahlte sich rasch aus – und jetzt hebt sie am Samstag nach Las Vegas ab, um Spanien bei den hochkarätigen National Open Chess Championships 2025 zu vertreten. Über 1000 Spieler kämpfen dort um den Sieg, die Mehrheit davon männlich.

Die Immobilienmaklerin wohnt seit 2025 auf der Insel und hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt. "Ich hatte den Wunsch nach mehr Lebensqualität und Sonne", so DiLaura.

"In den Open gibt es nur, wenn ich es richtig kalkuliert habe, derzeit nur drei Frauen. Der Rest sind in allen Sektionen nur Männer. Außer mir gibt es niemanden aus Deutschland oder aus Spanien", so die Sportlerin. Um optimal für den Wettbewerb vorbereitet zu sein, nutzt DiLaura jede verfügbare Minute, um ihr Spiel kontinuierlich zu verbessern: "Ich bereite mich täglich mit Training und Partienanalysen vor und lerne viel durch das Studium von Großmeisterpartien – besonders inspirieren mich die Spiele von Magnus Carlsen und Aryan Tari".

Intelligenz, Schönheit und viel Ehrgeiz zeichnen die Deutsche aus

Aber wieso tritt die eigentlich aus dem Bodenseeraum kommende Deutsche für Spanien beim Wettbewerb in den USA an? "Ich vertrete Spanien, weil man im Schach das Land repräsentiert, in dem man lebt. Mallorca ist mein Zuhause geworden und es fühlt sich richtig an, dieses Land auch sportlich zu vertreten. Spanische Wurzeln habe ich nicht – aber hier gehöre ich inzwischen hin."

In ihrer deutschen Heimat arbeitete DiLaura als Schauspielerin und Model. Auf der Insel wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit im Immobilienbereich und feiert mit ihrem frisch gegründeten Unternehmen große Erfolge. „Ich arbeite selbstständig als Immobilienmaklerin – mein Büro namens Priscilla DiLaura Real Estate ist in Santa Ponça. Schauspiel und Modeln begleite ich projektbezogen weiter, genau wie meine neue Schachleidenschaft. Mein Fokus liegt aktuell klar auf der Immobilienbranche."

In den kommenden Tagen und Wochen wird sich entscheiden, ob DiLaura bei den Open Chess Championships überzeugen kann – immerhin lockt ein Preisgeld von 125.000 US-Dollar, das jedoch auf mehrere Sieger verteilt wird. Egal, ob sie gewinnt oder nicht – die Maklerin hat schon jetzt ihre nächsten Träume auf Hochtouren geplant, wie sie erklärte: "Ja, es ist mein erstes offizielles Turnier. Ich möchte eine starke Einstiegswertung erreichen und künftig regelmäßig an großen Turnieren teilnehmen – besonders in den USA. Es geht nicht darum, früh anzufangen – sondern groß zu denken und konsequent zu handeln."