Fans fiebern Auftritt von Heino auf Mallorca entgegen

Das hat es auf Mallorca lange nicht mehr gegeben: Heino, Deutschlands Volkssänger Nummer eins, wird an diesem Samstagabend erstmals wieder im Bierkönig an der Playa de Palma auftreten. Als Beginn sind vom Veranstalterlokal 19 Uhr angegeben.

In den Medien hatte es vorab geheißen, dass Heino in diesem Sommer bis zu sechs Auftritte im neuralgischen Partyzentrum am Ballermann absolvieren wird. Nach unbestätigten Berichten soll er pro Auftritt eine Gage von 25.000 Euro erhalten. Im Interview mit MM hatte Heino, der bürgerlich Heinz Georg Kramm heißt, gesagt, es ginge ihm generell nicht ums Geld. "Ich will Spaß haben – und das habe ich!" (Das vollständige Interview lesen Sie hier)

Nach seinem Debüt an diesem Samstag ist der zweite Auftritt in einer Woche auf Samstag, 7. Juni, festgelegt. Der Akt soll ebenfalls um 19 Uhr beginnen. Neben dem Stammpublikum im Bierkönig werden erstmals auch ganz neue Besucher erwartet, die bisher noch nie einen Fuß in den Partytempel gesetzt hatten. Es handelt sich Rentner und ausgesprochene Heino-Fans, die ihren Ruhestand auf Mallorca verbringen. Sie sollen eigens einen Bus gemietet haben, um von Santa Ponça nach Arenal zu gelangen.

Keine Raubbau am eigenen Körper betrieben

Man darf gespannt sein, wie viele Lieder Heino seinem Publikum zum Besten geben wird. Neben den Evergreens aus sechs Jahrzehnten Volksmusik dürfte auch sein neuester Song „Ein Gläschen am Morgen“ im Angebot sein. Anders als die trinkfreudigen Massen an der Partymeile und auch anders als in seinen Liedern hält sich Heino beim Alkohol zurück. Er habe nie Raubbau an seinem Körper betrieben, sagte er im MM-Interview. „Ich bin keiner, der übermäßig feiert. Das war ich übrigens noch nie. Ich schlafe gerne und viel – ruhe mich aus.“ Es ist also damit zu rechnen, dass ein gut ausgeruhter Heino seinem Publikum ordentlich einheizen wird. Denn, so Heino, die Zeit sei reif: "Jetzt habe ich richtig Bock auf Malle!"