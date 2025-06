Die Bühne bebte: So war der Auftritt des Volkmusik-Altmeisters Heino am Samstagabend im Bierkönig

Am Samstagabend (31. Mai) erlebte Mallorcas deutschsprachige Partycrowd einen Höhepunkt der Saison: Volksmusik-Legende Heino rockte nach vier Jahrzehnten erstmals die Bühne des legendären Bierkönigs. Vor ausverkauftem Haus lieferte er eine mitreißende Show, in der er 15 Songs – darunter Evergreens wie "Caramba, Caracho, ein Whisky", "Rosamunde" und "Blau blüht der Enzian" – in einer gut einstündigen Performance zum Besten gab.

Mehrere Sicherheitskräfte begleiten Heino, der mit seiner typischen Sonnenbrille und einem silbernen Glitzer-Outfit von Phillipp Plein samt eleganter schwarzer Hose kurz nach 19 Uhr von der Künstlerzone des Bierkönigs durch einen engen Gang auf die Bühne schreitet. Wie immer an seiner Seite: sein Manager Helmut Werner. Heino bleibt nahbar und wendet sich während des Auftritts immer wieder dem Publikum zu, um hier und da ein paar Hände zu drücken. Heino performte 15 Songs und stand eine Stunde auf der Bühne Jung und Alt sind zum Konzert erschienen und jubeln dem Schlagerstar begeistert zu. Besonders auffällig sind einige Seniorengruppen – wie die "Senioren on Tour Residenz es Castellot", die ihren Idolen mit kreativen Pappschildern huldigen: "Wir kamen für das Gläschen und bleiben für Heino" steht darauf zu lesen. Laut Insidern hat zuletzt nur Rapper Sido (44) den Bierkönig ähnlich in Schwingung versetzt – obwohl zwischen ihm und Heino gut vier Jahrzehnte liegen. Doch auch junge Fans mit Heino-Perücke und dunkler Sonnenbrille drängen sich im Publikum. Heino, der auf der Bühne jugendlich auftrumpft, performt mit goldenem Mikrofon, während sein Name in leuchtendem Rot auf LED-Wänden die Wände des Bierkönigs erhellt. Ähnliche Nachrichten Heino auf Mallorca: So will das deutsche Schlagerurgestein ewig mit dem Ballermann verbunden bleiben Die begeisterte Reaktion, die Heino im Bierkönig mit Hits wie "Hoch auf dem gelben Wagen", "Fiesta Mexicana" oder Versen aus Songs wie "Lustig ist das Zigeunerleben" von den Tausenden Fans erntet, und der Hype um ihn wirken rätselhaft – doch der Volksmusik-Star trifft wohl den Nerv des deutschen, musikalischen Erbes vergangener Jahrzehnte. Immerhin ist so mancher Zuschauer mit seinen Liedern im Fernsehen aufgewachsen… Zwischendurch betritt auch Erotik-Star Micaela Schäfer, spärlich bekleidet, die Bühne und wiegt sich zum neuen Hit "Ein Gläschen am Morgen (Ein kleines Gläschen)". Doch Heino zeigt sich vielseitig und covert gekonnt auch den Partysong "Layla" von DJ Schürze und Robin sowie den Titel "Junge" der Rockband "Die Ärzte". Nach seinem Konzert bei fast schon tropischen Temperaturen und schwüler Luft gönnt sich der Künstler noch ein kurzes Interview mit MM und anderen Journalisten im Backstage-Bereich des Bierkönigs. "Mir geht es gut und ich war selbst begeistert und bin zufrieden, dass das Publikum es auch war“, sagt Heino, der mit bürgerlichem Namen Heinz Georg Kramm heißt. Auf die Frage, wie er das Publikum beim Bierkönig so begeistert, antwortet Heino: "Es war schon immer so. Nur hat man immer nur früher gesagt, vor 60 oder 70 Jahren, dass der Heino nur für alte Leute singt. Doch stimmt das absolut nicht. Ich habe immer ein gemischtes Publikum gehabt, und habe bei meinem jetzigen Auftritt mein Repertoire danach ausgesucht." Doch wie, fragten die Reporter, hat Heino es bei der Hitze im Jackett im Partytempel überhaupt geschafft, so lange aufzutreten? Der 86-Jährige meinte nur: "Darüber wundere ich mich manchmal selbst. Jetzt bin ich mit dem Auftritt fertig und entspanne mich mit einem kleinen Gläschen Rotwein." In Kürze wird Heino, wie er selbst verkündete, den Ballermann mit weiteren Shows bereichern und kommentierte dies mit einem Augenzwinkern.: "So lange es geht werde ich viele, die mich nicht mögen, weiter ärgern, doch zum Glück mögen mich die meisten. Das war der erste von insgesamt sechs Auftritten, und nächste Woche bin ich bereits wieder da."