"Der wird die Playa rocken": Das sagen deutsche Mallorca-Urlauber zum Heino-Hype

In dieser Ballermann-Saison sorgt kaum ein Künstler für so viel Furore wie Heino, der am vergangenen Samstag vor 5000 Fans seinen ersten von sechs Auftritten im Bierkönig auf Mallorca absolvierte. Doch an den Partymeilen tobt ein harter Wettstreit. Kann sich der 86-jährige Volksmusik-Star gegen seine deutlich jüngeren Konkurrenten – Mia Julia, Lucas Cordalis und Isi Glück (Megapark) – oder gegen Ikke Hüftgold und Peter Wackel am Bierkönig durchsetzen?

MM hat sich am Wochenende in der Schinkenstraße und aber der Partymeile der Playa de Palma umgehört und Touristen gefragt: "Wie steht ihr zu der Heino-Begeisterung? Ist der Hype um ihn gerechtfertigt? Kann er in dem Partytempel punkten? Würdet ihr ihn live im Bierkönig erleben?" Am Samstag hatte der 86-jährige Volksmusiker vor 5000 Fans seinen ersten Auftritt im Bierkönig. (Credits: @starpress) Direkt am Strand, nur mit Badehose, Handtuch und – zur Sicherheit – einer zweiten Badehose ausgerüstet, traf unser MM-Reporter auf Joshua Notdorft aus Augsburg. Der entspannte Urlauber verbringt diesmal vier Tage auf der Insel und erzählte lässig:„Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass Heino hier auftritt. Aber wenn das so ist, schauen wir natürlich mit den Jungs vorbei. Respekt – mit 86 noch auf der Bühne! Dass er sogar Rammstein gecovert hat, finde ich stark. Und sein Look? Der hat auf jeden Fall Stil.“ Marie K. (l.) und Nici J. aus Leipzig stehen auf andere Musik, wie beispielsweise die des Rappers Sido. (Foto: ds) Ähnliche Nachrichten Die Bühne bebte: So war der Auftritt des Volkmusik-Altmeisters Heino am Samstagabend im Bierkönig Viele zollen Heino dafür Respekt, dass er mit 86 die Bühne rockt Marie K. und Nici J. waren eigens aus Leipzig angereist. Ihren ersten Urlaub auf der Sonneninsel genossen sie in vollen Zügen und meinten begeistert: „Jeder kennt Heino – wer eigentlich nicht? Aber feiern tun wir ihn nicht, das ist einfach nicht unsere Generation.“ Auch auf Social Media haben sie die neuesten Aktionen des beliebten Volksmusikers mitbekommen, etwa seinen Auftritt mit dem Erotik-Model Micaela Schäfer oder den neuen Sommerhit „Ein Gläschen Wein“. „Das ist einfach nicht unsere Welt. Wir stehen auf ganz andere Musik – zum Beispiel Sido. Aber die Stimmung hier ist unschlagbar und reißt uns total mit. Zu Hause brauchen wir aber keine Ballermann-Hits Luc Tönsfeuerborn, Norbert Brüning und Jannis Hansmeier aus Gütersloh. (Foto: ds) In der Partylocation traf unser MM-Redakteur auf drei Urlauber aus Gütersloh, die spontan Lust auf eine Umfrage hatten: Luc Tönsfeuerborn, Norbert Brüning und Jannis Hansmeier.

„Wir haben großen Respekt vor Heino. Klar, man muss nicht jede seiner Songs nonstop hören, aber in Maßen finden wir ihn richtig gut. Wir feiern seine Musik total und gehen sogar auf seine Konzerte.“ Halten viel von Heino: Manuel Frölich, Ralf Rümmelin und Rene Scherer aus Heilbronn. (v. r. n.l.) (Foto: ds) Nahe der Schinkenstraße tummelten sich Julia Hupf, Evelyne Raab und Sigrid Vogl, die offensichtlich beste Feierlaune hatten. Das fröhliche Trio aus Bayern verriet:

„So jung sind wir nicht mehr, als dass wir Heino nicht kennen würden – schließlich sind wir alle über 30. Es ist zwar nicht unsere Musikrichtung, aber Heino ist eine echte Marke.“ Die drei Reisenden waren sich einig und stimmten überraschend "Blau blüht der Enzian" an: „Mit Heino sind wir groß geworden. Die Jüngeren kennen ihn vielleicht nur vom Namen, die Älteren sogar auch seine Songs. Er hat viel erreicht, und man kann seine Musik genießen – ganz ohne Alkohol.“ Nur mit einem Handtuch und einer Badehose bekleidet, wie es sich für einen echten Ballermann-Urlauber gehört, war Joshua Notdorft aus Augsburg unterwegs. (Foto: ds) Aus Heilbronn in Baden-Württemberg kamen Manuel Frölich, Ralf Rümmelin und Rene Scherer. Sie sagten: „Wir würden auf jeden Fall zu einem Konzert von Heino gehen. Privat hören wir seine Musik allerdings nicht – das war vor 30 Jahren angesagt. Heino wird den Bierkönig komplett rocken. Wir feiern es total, dass er in seinem Alter noch einmal auftritt.“