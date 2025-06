Diese deutschsprachige Prinzessin führt ein Leben wie im Märchen mitten in Spanien

Ein märchenhaftes Leben führt nach Spanien: Eine Schweizer Prinzessin hat sich mit ihrer Familie statt auf Mallorca in Madrid niedergelassen. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Ihr Name ist Cleopatra Oettingen-Spielberg, Tochter von Baron Louis von Adelsheim von Ernest, und sie ist mit dem Kronprinzen von Bayern verheiratet, Franz Albrecht Oettingen-Oettingen und Oettingen-Spielberg. Die Liebe der beiden hat ihren Ursprung in Berlin, wo Cleopatra wegen Dreharbeiten als Schauspielerin weilte. Auch sonst ist ihre Biografie filmreif.

Cleopatra ist die einzige Tochter des Ehepaares Baron Louis von Adelsheim von Ernest und Lillian Elena Baettig Rodríguez. Sie wurde 1987 in Bern in der Schweiz geboren und zog nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Chile. Damals war sie erst zwei Jahre alt, passte sich aber perfekt an ihr neues Zuhause an, wo sie eine sehr glückliche Kindheit verbrachte, so der Bericht.

Chilenische Wurzeln

Mit zwölf Jahren zog sie mit ihrem Vater nach Marbella. Der Baron wollte, dass seine Tochter Deutsch lernte, und die Prinzessin begann, eine internationale Schule zu besuchen, wo sie sich jedoch überhaupt nicht wohlfühlte. Sie vermisste ihr Leben in Chile, einem Land, zu dem sie nach wie vor eine starke Verbindung hat, wie sie in mehreren Interviews zum Ausdruck gebracht hat. Nach dem Abitur zog sie nach Frankreich, um an der Amerikanischen Universität von Paris Kommunikationswissenschaften und Journalismus zu studieren, und begann später ein Filmstudium am Katalanischen Zentrum für Filmkunst in Barcelona.

Nach ihrem Abschluss in Barcelona zog Cleopatra nach Madrid, um ihre Ausbildung in der Welt der Schauspielerei fortzusetzen. Sie bewarb sich für die Schule von Juan Carlos Corazza, die bereits renommierte Schauspieler wie der Spanier Javier Bardem, der in Hollywood-Streifen mitwirkte, besucht haben. Während ihres Aufenthalts in Madrid erhielt Cleopatra einige Angebote für Dreharbeiten in Berlin und zögerte nicht lange. Sie reiste in die deutsche Hauptstadt, um ihre Schauspielkarriere voranzutreiben, aber sie ahnte nicht, dass sie dort ihren zukünftigen Ehemann und Vater ihrer Kinder kennenlernen würde.

Heirat in Bayern

Cleopatra und Franz Albrecht Oettingen-Oettingen und Oettingen-Spielberg, der Kronprinz von Bayern, trafen sich auf einer Kostümparty, die von dessen Cousin organisiert wurde. Obwohl es Liebe auf den ersten Blick war, hatte die Prinzessin zu dieser Zeit einen Partner und die Begegnung von Cleopatra und Franz Albrecht ging nicht weiter, obwohl sie dazu bestimmt waren, zusammen zu sein. Tatsächlich verloren sie nie den Kontakt zueinander. Zwei Jahre später, nachdem sie ihre früheren Beziehungen beendet hatten, trafen sich Cleopatra und Franz Albrecht in Berlin wieder. Dort begann eine Liebesgeschichte, die im Juli 2016 in einer Hochzeit gipfelte. Das Paar heiratete in der Kapelle der St. Jakobs-Kirche in Oettingen und hat heute drei Kinder: Matilda, Louis und Milana.

2022 zog Cleopatra nach Madrid, um ihr Schauspielstudium im Studio Juan Codina fortzusetzen. Seitdem lebt die Schauspielerin und Model in einer der exklusivsten Gegenden Madrids, dem Viertel Puerta de Hierro, in einer ruhigen Umgebung und umgeben von Natur. Cleopatra ist die Nachbarin von spanischen Prominenten und eng befreundet mit der Aristokratin Beatrice de Borromeo und der Influencerin Lucía Figueroa Domecq. Bekannt ist auch ihre Leidenschaft für Mode, die sie in Zusammenarbeit mit renommierten Marken wie Dior oder Guerlain zum Ausdruck bringt.