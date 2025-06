"Kann wieder durchatmen": Marc Terenzi tritt am Samstag Job in Eisdiele auf Mallorca an

Gute Nachrichten für Eisfreunde auf Mallorca – und für Fans von Marc Terenzi: Der Sänger und Reality-Star verkauft ab Samstag Eis in Palma. Ort der Präsentation "seiner" Kreationen ist der Paseo Marítimo. Beginn ist um 19 Uhr. Laut einem Instagram-Reel von Terenzi soll es Kugeln Eis für lediglich einen Euro geben. Ein Angebot, das mit Blick auf die bevorstehenden warmen Tage auf der Insel wohl bewusst gewählt wurde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Terenzi (@marc_terenzi)

Kürzlich traf MM den 46-jährigen Terenzi bei einem Event im Westen der Insel. Im Gespräch erklärte der frühere Dschungelcamp-Teilnehmer, er wolle auf Mallorca neu anfangen: "Jetzt kann ich durchatmen, denn ich wurde kürzlich in dem Gerichtsverfahren freigesprochen." Gemeint ist ein Prozess in Hamburg, in dem ihn seine frühere Partnerin Verena Kerth der Misshandlung beschuldigt hatte. Am 23. Mai sprach das Gericht ihn vom Vorwurf der Körperverletzung frei.

Marc Terenzi war zuletzt auf einem Fashion-Event in Andratx mit Geschäftspartnern und Freunden unterwegs. (Foto: @uepress)

Der beliebte US-Sänger hat eine harte, dunkle Zeit hinter sich

"Die schwierige Phase meines Lebens liegt hinter mir", so Terenzi weiter. Er habe nun "Stück für Stück Ordnung geschaffen" und sehe dem Start in der Eisdiele positiv entgegen. In Palma wird Terenzi für die Marke Giovanni L. Gelato Deluxe tätig sein und den neuen "Store" am Paseo Marítimo managen. Zwei weitere Filialen befinden sich in der Altstadt und an der Rambla. "Mallorca fühlt sich wie meine Heimat an", sagt Terenzi, "und die kreative Energie der Insel inspiriert mich."

Oftmals wird der charismatische Sänger in der Öffentlichkeit von weiblichen Fans umgarnt oder um ein Selfie gebeten. (Foto: @starpress)

Bereits zuvor hatte Terenzi gegenüber MM angekündigt, bei seinem Eis-Geschäft solle Qualität im Vordergrund stehen: "Unser Pistazieneis wurde mehrfach ausgezeichnet." Seine gastronomischen Kenntnisse, so Terenzi, habe er unter anderem in verschiedenen Restaurants gesammelt.

Vor einigen Monaten war der Sänger mehrere Wochen in einer Entzugsklinik. Seine Beziehung zu Verena Kerth wurde nach zwei Jahren beendet. "Ich muss dringend wieder Geld verdienen", sagte er der Bild, "auch für meine Kinder."

Terenzi war Mitglied der kurzlebigen US-Boyband "Natural" und suchte später mediale Aufmerksamkeit mit wechselnden Beziehungen und TV-Auftritten. Bereits 2019 versuchte er sich auf Mallorca geschäftlich – mit dem Stripclub Paradise Lost in Magaluf. Das Etablissement ist inzwischen geschlossen.