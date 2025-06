Arbeitsloser Deutscher genießt Mallorca – auf Kosten des Steuerzahlers

Wer will nicht Deutschland hinter sich lassen und unter der Sonne Mallorcas leben? So geht es auch dem arbeitslosen Deutschen Stephan, der mittlerweile mit seinem Hund auf die Insel ausgewandert ist. Dabei bezieht er allerdings noch immer Bürgergeld aus der Bundesrepublik – illegalerweise. Seine Geschichte wird in der RTL2-Serie "Armes Deutschland" erzählt, die nächste Folge wird am 10. Juni um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Der Titel: "Hartz IV unter der Sonne Mallorcas".

Seine Auswanderung nach Mallorca hat Stephan dem Jobcenter in Deutschland verschwiegen. Das berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten, darunter auch das Online-Portal "Der Westen". Das Bürgergeld aus der Bundesrepublik sei demnach sogar auf sein spanisches Konto geflossen. Dass es sich hierbei um Sozialbetrug handeln könnte, ist Stephan wohl egal: "Es ist einfach ein Taschengeld und eine Genugtuung, den deutschen Staat mal zu fi**en." Auf Mallorca leben und weiter Sozialleistungen aus Deutschland beziehen: Stephan hebt an einem Bankautomaten der Insel sein Geld ab. Foto: RTLZWEI, Good Times Fernsehproduktion In der Programmankündigung bei RTL2 liest sich, dass Stephan schon seit zwei Jahren arbeitslos ist: "Aufgrund des bürokratischen Aufwandes und des, laut ihm, zu geringen Auszahlungsbetrages, beschließt er, nach Mallorca auszuwandern." Auf der Insel "erhoffe er sich eine entspanntere Atmosphäre" und habe auch Pläne, sich mit einem alten Freund vor Ort selbstständig zu machen. Zudem steht in der "Armes Deutschland"-Programmbeschreibung: "Finanzielle Sorgen macht er sich auf jeden Fall erst einmal nicht, denn er will weiterhin illegal Hartz IV aus Deutschland beziehen." Eine Anfrage des Mallorca Magazins zu diesem Fall bei der Pressestelle des Jobcenters in Nürnberg blieb erst einmal unbeantwortet. Doch ein Blick auf die Gesetzeslage macht klar: Grundsätzlich ist es nicht möglich, Arbeitslosengeld oder Bürgergeld zu beziehen, wenn man dauerhaft im Ausland lebt. Diese Fälle würden als Sozialbetrug eingestuft werden. Anmerkung der Redaktion: Die Mallorca-Episode, die RTL2 10. Juni über den arbeitslosen Stephan ausstrahlt, wurde vor Einführung des Bürgergeldes abgedreht, damals hieß die Leistung noch Hartz IV. In Einzelfällen ist es allerdings möglich, auf Mallorca zu leben und Kindergeld aus Deutschland zu beziehen. Mehr zu diesem Thema lesen Sie unter folgendem Link.