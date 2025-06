Tabubrüche in C-Dur: Warum der Ballermann-Schlager gekommen ist, um zu bleiben Sie ist umstritten und beliebt, die musikalische Welt im Deutschen-Hotspot Arenal an der Playa de Palma. Doch wieso ist das so? Wo ist der tiefere Sinn des Ganzen? Was macht den Reiz aus? Christian Sünderwald liefert ungeahnte Erklärungen