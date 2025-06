In beliebtem Ferienort: Deutscher Rentner auf Mallorca mit fieser Masche von Trickbetrügern bestohlen

Mit Beginn der Hauptsaison auf Mallorca sind auch die gemeldeten Diebstahl-Delikte in den vergangenen Wochen angestiegen. Nahezu täglich berichten deutsche Urlauber, aber auch die Polizeien sowie örtliche Medien von Taschen- und Trickdiebstahl. Auch im Osten der Insel scheint diese Kriminalitätsform zu einem immer größeren Problem zu werden. Am Freitag, 6. Juni, ist der deutsche Rentner Volker R. im Zentrum des beliebten Ferienortes Cala d'Or Opfer von Trickbetrügern geworden und verlor mit der sogenannten "Wechselgeld-Masche" 100 Euro Bargeld. Dem Mallorca Magazin hat er seine Geschichte erzählt, um so auch andere Touristen zu warnen.

Seit fast 40 Jahren ist der 74-jährige Volker R. Dauer-Urlauber auf Mallorca. Gemeinsam mit seiner Frau hat er eine Immobilie in Cala d'Or gemietet und das Paar verbringt mehrmals im Jahr viel Zeit auf der Insel. Bisher hätte das Paar nie Probleme mit Kriminellen gehabt, sagt der Deutsche gegenüber dem Mallorca Magazin am Telefon. Nur in Deutschland sei seine Frau mehrmals beklaut worden, aber auf der Insel nie. Deshalb habe er auch keinen Verdacht geschöpft, als ihn ein Mann am Freitag am helllichten Tag mitten in Cala d'Or auf einem Parkplatz ansprach und Geld für den Parkscheinautomaten gewechselt haben wollte.

Gut getarnter Dieb

"Der Dieb war einfach gut. Er war höflich, nett und unaufdringlich", beschreibt der deutsche Rentner und ergänzt: "Er ordentlich gekleidet, 40-50 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, hatte dunkle kurze Haare und eine dunklere Hautfarbe. Er sah typisch Spanisch aus und sprach mich freundlich an." Doch während Volker R. in seinem Auto saß und nach Kleingeld für den vermeintlich freundlichen Mann suchte, klaute ihm dieser zwei 50-Euro-Scheine aus dem Portemonnaie – den Diebstahl bemerkte der Rentner erst viel später.

Jetzt will Volker R. bei der Polizei Anzeige erstatten. Wahrscheinlich wird er die entwendeten 100 Euro nicht wiedersehen, aber der Rentner will mit seiner Geschichte auf die Diebe im Ort aufmerksam machen. Auch in seinem Umfeld seien schon andere Deutsche beklaut worden. "Man hört diese Geschichten immer und dann passiert es einem selbst", sagt der Insel-Liebhaber mit einem Schmunzeln. Er nehme das Geschehene mit Humor. "Das als kleine Warnung für alle Urlauber, die an und für sich wahrscheinlich noch unbedarfter sind als ich es bin, aber die Gefahr, hierfür bestohlen zu werden, ist genauso groß, wie in jedem anderen Land dieser Welt."

Polizei warnt vor Taschen- und Trickdieben

Erst in dieser Woche hat die Guardia Civil auf Mallorca einen Ratgeber voller Tipps veröffentlicht, mit denen sich Urlauber vor Taschen- und Trickdiebstahl auf der Insel schützen können. Vor allem in beliebten Ferienorten wie Sóller, Port de Sóller, aber auch Palma de Mallorca trieben gut organisierte Kriminelle ihr Unwesen. Die Nationalpolizei sprach im vergangenen Sommer sogar von "Kriminalitätstourismus" und warnte vor rumänischen Banden, die eigens für kriminelle Machenschaften im Sommer auf die Insel kommen.