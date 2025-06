Herzlichkeit und Musik: Ausgelassene Stimmung beim Pfingstfest von Minkner & Bonitz in Santa Ponça

Mit großer Herzlichkeit, Stil und einem feinen Gespür für Atmosphäre feierte das Immobilienunternehmen Minkner & Bonitz am Pfingstsonntag sein 28. Pfingstfest in Santa Ponça, dem gesellschaftlichen Fixpunkt im Südwesten von Mallorca. Rund 300 geladene Gäste – Kunden, Freunde, Wegbegleiter, Presse – folgten der Einladung und erlebten einen unterhaltsamen Nachmittag voller Musik, Kunst und kulinarischer Genüsse. Seit fast drei Jahrzehnten steht dieses Fest exemplarisch für das, was die Marke Minkner & Bonitz so besonders macht: Professionalität, Stil und die Kunst, Menschen auf persönlicher Ebene zu verbinden.

Bereits beim Betreten des Geschäfts mit seinen Außenterrassen war die besondere Atmosphäre spürbar: Es war ein frühsommerliches Get-together, bei dem sich überwiegend deutschsprachige Residenten und Zweitwohnsitzbesitzer aus dem gesamten Inselgebiet in entspannter Eleganz begegneten. Paul Gant und Jürgen Modrow rocken die Bühne Für den musikalischen Auftakt sorgte Sänger Paul Gant, der mit kraftvoller Stimme und charismatischem Auftreten sofort die Aufmerksamkeit auf sich zog. Mit Klassikern aus Rock und Soul brachte er nicht nur die Stimmung, sondern auch viele Gäste auf die Tanzfläche. Der Funke sprang über, und schnell entstand jene beschwingte Leichtigkeit, die dieses Fest seit jeher prägt. Später sorgte – wie könnte es anders sein – Jürgen Modrow, langjähriger Freund des Hauses und nicht minder stimmgewaltig, für einen weiteren emotionalen Höhepunkt. Besonders seine Interpretation des Klassikers "Knocking on Heaven’s Door" berührte das Publikum – mit rauer Stimme und spürbarer Leidenschaft machte Modrow das Stück zu einem sehr persönlichen Moment, der von vielen Gästen tanzend und mitsingend begleitet wurde. Es war einer jener Augenblicke, in denen Musik und Gemeinschaft sich auf wunderbare Weise verbinden. Auch die Kunst hatte wie immer ihren festen Platz im Konzept dieses besonderen Festes. Lutz Minkner, der das Publikum mit einer persönlichen Begrüßung willkommen hieß, stellte zwei Künstler vor, die aktuell in der firmeneigenen Galería del Arte Minkner ausstellen. Der renommierte Schweizer Aquarellist Wilhelm Fikisz beendete seine Ausstellung mit einer stilvollen Finissage, bei der er vor Ort seine Werke signierte. Parallel dazu präsentierte der Pop-Art-Künstler Herman im Rahmen einer Vernissage seine neuesten Arbeiten. Lutz Minkner: "Sie alle sind VIPs" In seiner Ansprache, in der er unter anderem über die Expansion des Unternehmens in den Südosten der Insel sprach ("Wollen das ganze Gebiet südlich der Linie Port d'Andratx-Porto Cristo abdecken"), wandte sich Lutz Minkner mit bewegenden Worten an seine Gäste. "Im Vorfeld unseres Events hat mich eine Journalistin gefragt, ob auch VIPs kommen werden", erzählte er schmunzelnd. "Ich habe gesagt: Natürlich – es werden rund 300 VIPs da sein. Denn für mich sind Sie alle, liebe Gäste, VIPs. Menschen, die auf der Insel etwas aufgebaut und Kinder großgezogen haben. Menschen, die hier erfolgreich sind." Es war ein Moment stiller Anerkennung, der bei den Anwesenden viel Applaus und ehrliche Rührung auslöste – ein Beispiel für die Wertschätzung, mit der die Familie Minkner ihren Gästen begegnet. Leckeres Catering aus dem Hause "Il Carpaccio" Abgerundet wurde das Fest durch eine exzellente Auswahl an Getränken und raffiniertem Fingerfood vom Restaurant Il Carpaccio, das in angenehmer Zurückhaltung serviert wurde und dennoch kulinarische Ansprüche erfüllte. Zwischen Musik, Kunst und Gesprächen ergaben sich zahlreiche Gelegenheiten zum Wiedersehen, Netzwerken und gemeinsamen Genießen. Das Pfingstfest von Minkner & Bonitz zeigte einmal mehr, wie man Tradition und Lebensfreude, Anspruch und Herzlichkeit auf Mallorca miteinander verbindet. Es war mehr als ein gesellschaftliches Ereignis – es war wie eimmer ein Fest mit Seele. Und es unterstrich, warum die Familie Minkner und Marvin Bonitz nicht nur zu den erfolgreichsten Immobilienunternehmern der Insel zählen, sondern auch zu den geschätztesten Gastgebern.