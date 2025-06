Das Orangendorf Sóller hat am Wochenende prominenten Besuch bekommen: Jack Gleeson, bekannt als der tyrannische König Joffrey Baratheon aus der Erfolgsserie "Game of Thrones", tauchte in die Kunst und Kultur des Museums Can Prunera ein. Der irische Schauspieler zeigte sich tief beeindruckt von dem Jugendstilhaus, das er als eine "Oase des Friedens" bezeichnete.

Gleeson, der 1992 geboren wurde, äußerte seine Faszination für die Schönheit des Museums und das dort aktuell laufende neue Kulturprojekt. Es scheint, als habe der Kontrast zwischen seiner ikonischen Rolle und der ruhigen Atmosphäre des Museums einen besonderen Eindruck bei ihm hinterlassen.

Nach seiner prägenden Rolle in "Game of Thrones" von 2011 bis 2014 hatte Gleeson eine Schauspielpause eingelegt. Später kehrte er für unabhängige Theaterproduktionen und Rollen in der BBC-Miniserie "Out of Her Mind" (2020) sowie dem irischen Thriller "In the Land of Saints and Sinners" auf die Leinwand zurück. Interessanterweise verriet Gleeson, dass er sich bei seiner Darstellung des Joffrey Baratheon von Joaquin Phoenix' Rolle als Commodus im Film "Gladiator" (2000) inspirieren ließ – eine Parallele, die Fans beider Werke sicher zu schätzen wissen.

Can Prunera: Ein Juwel des Jugendstils

Can Prunera selbst ist das wohl bedeutendste Jugendstilhaus in Sóller und ein herausragendes Beispiel dieses architektonischen Stils auf Mallorca. Im Jahr 2010 wurde das historische Gebäude, einschließlich seiner originalen Möbel, aufwendig restauriert. Seit seiner Öffnung für die Öffentlichkeit beherbergt Can Prunera eine beeindruckende Sammlung von Gemälden großer Meister des 19. und 20. Jahrhunderts aus der Kunstsammlung Pere Serra.