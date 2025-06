Mitten in Santanyí: Brand im Mallorca-Restaurant von Uwe Ochsenknecht

Am Dienstag ist ein Feuer in dem Restaurant von Uwe Ochsenknecht auf Mallorca ausgebrochen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, darunter die Bild-Zeitung. Den Vorfall bestätigte ein Anwohner aus Santanyí auf Anfrage des Mallorca Magazins: "Es hat einen kleinen Brand in der Küche gegeben." Was der Auslöser für den Unfall gewesen ist, ist aktuell noch offen. In dem Social-Media-Post ist von "technischen Gründen" die Rede.

Ähnliche Nachrichten So lebt Vanessa, das einstige Mädchen aus "Die wilden Kerle", auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Wegen Aufräumarbeiten bleibt die Gaststätte des deutschen Schauspielers in Santanyí im Süden der Insel erst einmal geschlossen, wie auf Instagram mitgeteilt worden ist. Seit 2017 betreibt Uwe Ochsenknecht das Lokal "Sa Cova", das direkt am Marktplatz von Santanyí gelegen ist, gemeinsam mit dem Kölner Architekten Hans-Peter Oehm. "Sa Cova" ist eine Mischung aus Musik-Bar und Restaurant. Dass das Ochsenknecht-Restaurant auf Mallorca erst einmal geschlossen bleibt, teilte der Schauspieler selbst bei Instagram. Foto: Screenshot Instagram @uweochsenknecht Schauspieler und Sänger Uwe Ochsenknecht ist seit langen Jahren eng mit Mallorca verbunden. Er lebt seit einigen Jahren in seiner Immobilie in Santanyí und hat auf der Insel auch immer wieder öffentliche Auftritte, wie etwa beim Evolution Film Festival.