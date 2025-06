Erst Bierkönig, dann Altersheim: Heino beglückt deutsche Senioren mit Privatkonzert auf Mallorca

Der deutsche Schlagerstar Heino ist zurück auf Mallorca – nicht nur im Bierkönig am Ballermann, sondern jetzt auch in einem deutschen Altersheim der Insel. Der Musiker ist – auf Bitten der Bewohner – in einer Seniorenresidenz in Santa Ponça aufgetreten und hat den Rentnern ein Privatkonzert gegeben. Ein entsprechendes Video teilte der Sänger bei Facebook. "Wir haben gemeinsam Gymnastik gemacht, meine Lieder angestimmt, und Kaffee getrunken. Es war ein lustiger Nachmittag!", kommentiert der Sänger den Beitrag.

Dabei hatten die Mallorca-Senioren den Besuch von Heino selbst eingefädelt: Die betagten Altenheimbewohner waren – teilweise mit Rollatoren – zu dem Bierkönig-Konzert von Heino Ende Mai im Bierkönig gekommen und saßen im Publikum. Es war der erste Auftritt des Musikers seit 40 Jahren am Ballermann gewesen. Dort hielt die Rentner-Gruppe ein Schild hoch, auf dem Stand: "Wir mit Sonnenbrille im Bierkönig – du bald mit Gitarre bei uns!" Also erfüllte Heino den betagten Bewohnern des deutschen Altenheims auf Mallorca ihren "größten Wunsch", wie der Musiker bei Facebook schreibt und trat bei ihnen in der Residenz in Santa Ponça auf. Auf dem Video ist zu sehen, wie alle gemeinsam im Garten sitzen und von ihren Blättern das Lied "Wenn die bunten Fahnen weh'n" singen. Den Aufnahmen zufolge ging Heino auf Tuchfühlung mit seinen Fans und unterhielt sich mit ihnen, inklusive einem Gläschen Sekt. "Für mich war das auch etwas Neues", kommentierte der Sänger in dem Facebook-Video und ergänzt mit einem Schmunzeln, "aber man könnte sich dran gewöhnen". Doch bevor er selbst unter die Bewohner der deutschen Seniorenresidenz gehen kann, muss er erst noch einige Konzerte auf Mallorca geben. In dieser Saison ist Heino nämlich das Zugpferd im Bierkönig am Ballermann.