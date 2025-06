Luxus-Makler Marcel Remus bietet 10.000 Euro Kopfgeld: Wer zerstört ständig sein Werbeplakat?

Sie prangert riesig groß an einer der bekanntesten Flaniermeilen im Herzen von Palma de Mallorca: das Werbeplakat des Luxus-Maklers Marcel Remus unweit des Passeig Borne. Jetzt ist die Werbung des Deutschen schon zum dritten Mal beschädigt worden. Erneut haben Unbekannte auf dem Plakat die Augen des Maklers ausgekratzt. Damit soll aber Schluss sein. Deshalb hat der bekannte Makler jetzt ein "Kopfgeld" von 10.000 Euro ausgesetzt, um den oder die Täter zu finden.

Wer Hinweise zu den Unbekannten geben und eine Anzeige erwirken kann, dem winkt diese hohe Belohnung, kündigte Marcel Remus in einem Video bei Instagram an. "Ich finde es wahnsinnig, was in der Welt los, dass man sowas macht, um mich zu ärgern. Obwohl das Plakat da schon seit fünfzehn Jahren hängt. Das ist richtig asozial", regt er sich in dem Beitrag auf. Eine Vermutung, wer hinter dieser Aktion stecken könnte, hat der Deutsche nicht.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARCEL REMUS® (@marcel.remus)

Eine Anzeige bei der Polizei von Palma de Mallorca habe der deutsche Luxus-Makler in der Vergangenheit bereits erstattet – erfolglos. Der jüngste Angriff auf das Riesen-Plakat an prominenter Stelle in der Altstadt von Palma sei in der Nacht auf Mittwoch in dieser Woche geschehen, so Marcel Remus. Seine riesige Werbung ist gut sichtbar zwischen der Kathedrale von Palma und der Einkaufsmeile Passeig des Borne angebracht.

Prominente Unterstützung

Unter dem Video von Marcel Remus meldeten sich auch deutsche Residenten und Promis zu Wort: "Wie unzufrieden muss man mit seinem eigenen Leben sein, um so eine Scheiße zu machen", fragt einer. Ex-Sportkommentar Jörg Dahlmann schreibt: "Unfassbar." Desweiteren sagte Moderatorin Jana Azizi Marcel Remus ihre Unterstützung zu: Sie werde die Augen offen halten, versprach die Mallorca-Residentin. Eine andere Userin meint: "Dabei hast du so schöne blaue Augen! Das muss echt Neid sein!"