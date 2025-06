Big Hollywood goes Mallorca: Der legendäre Regisseur Steven Spielberg ist da!

Mallorca hat schon viele Stars gesehen, aber dieser Besuch lässt selbst eingefleischte Jetset-Fans staunen: Kein Geringerer als Regie-Legende Steven Spielberg (77) und der dreifache Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis (67) genießen derzeit gemeinsam ein paar entspannte Tage auf der Insel – allerdings nicht im Promi-Club von Palma oder an den Stränden von Es Trenc, sondern ganz privat an Bord der sagenhaften Luxus-Yacht Seven Seas. Die beiden Hollywood-Schwergewichte reisten getrennt an, aber mit ihren Ehefrauen im Schlepptau – und sorgen jetzt gemeinsam für Weltstar-Flair vor der malerischen Küste Mallorcas.

Daniel Day-Lewis mit Ehefrau Rebecca Miller

Erst Calvià, dann Andratx: Kurs auf Entspannung

Als Erster landete Spielberg mit seinem Privatjet auf dem Flughafen Son Sant Joan, begleitet von Ehefrau und Ex-„Indiana Jones“-Star Kate Capshaw (70). Am edlen Yachthafen Puerto Portals wartete bereits die Crew der Seven Seas, die 250-Millionen-Dollar-Yacht des Erfolgsregisseurs. Kurz darauf hieß es: Leinen los Richtung Andratx – dort stiegen dann auch Daniel Day-Lewis und seine Frau Rebecca Miller (61) zu. Gemeinsam gleitet das Quartett nun entlang der Küste, vorbei an Felsformationen wie Sa Foradada, mit Blick auf azurblaues Wasser, romantische Sonnenuntergänge – und fernab jeder Paparazzi-Hektik.

Privat statt Premierenrummel

Dass man von dieser Reise kaum mehr als ein paar diskrete Beobachtungen aufschnappen konnte, liegt vor allem an Day-Lewis’ berühmter Zurückgezogenheit. Der Meister der Verwandlung lebt sonst mit seiner Frau – Tochter des Pulitzer-Preisträgers Arthur Miller – im idyllischen irischen Wicklow und ist bekannt dafür, dem Rampenlicht so konsequent aus dem Weg zu gehen, dass es beinahe schon zur Performance wird. Keine Blitzlichter, keine Statements – lieber stille Stunden an Deck, Gespräche bei Sonnenaufgang und vielleicht sogar ein Glas mallorquinischen Rotwein dazu?

Zwei Paare, vier Talente – und jede Menge Stil

Während sich Day-Lewis der Tischlerei, Motorrädern und spanischen Stierkämpfen verschrieben hat, sammelt Spielberg lieber Rockwell-Gemälde, spielt Videospiele und schaut Filme – auf seiner Yacht natürlich in einem eigens eingerichteten Kinosaal. Auch die Damen der Runde stehen ihren Männern in Sachen Kreativität in nichts nach: Capshaw war nicht nur Spielbergs Leinwandliebe, sondern wurde auch seine große Lebenspartnerin, während Rebecca Miller als Autorin und Regisseurin eine beachtliche Filmografie vorweisen kann.

Mallorca bleibt vorerst im Hintergrund

An Land hat man die Promis bisher nicht gesichtet – kein Lunch in Deià, kein Bummel durch Valldemossa. Stattdessen soll es auf dem Achterdeck zu langen Gesprächen gekommen sein, bei Cappuccino im Morgenlicht und abendlicher Brise. Und auch wenn sie sich die berühmte mallorquinische Sobrasada bisher wohl eher in der Luxusküche der Yacht servieren ließen: Man darf hoffen, dass der ein oder andere Spaziergang über die Insel noch folgt. Schließlich steht Mallorca nicht nur bei Urlaubern hoch im Kurs – sondern auch bei Hollywood.