Nur mit Shorts bekleidet: Internationaler Sport-Star hält mit Einlagen Straßenverkehr in Luxushafen auf Mallorca auf

Zusammenschnitt von Aufnahmen aus den Videos des irischen Kampfsportlers Conor McGregor bei seinen Sprints in Port Adriano | Foto: Instagram (@thenotoriousmma)

Der berühmt-berüchtigte Kampfsportler Conor McGregor aus Irland hat mehrere Videos auf seinem Instagram-Account geteilt, in denen er im Straßenverkehr der steilen Auffahrt vom Port Adriano auf Mallorca Sprints durchführt. In den Clips ist der 36-Jährige mit freiem Oberkörper zu sehen, wie er sichtlich angestrengt die Steigung, die vom Hafen in den Ort El Toro führt, zwischen hupenden Autos und Motorrädern hinaufsprintet.