Vier deutsche Traumhochzeiten auf Mallorca in nur wenigen Tagen: Diese Fußballspieler sind jetzt unter der Haube

Auf Mallorca haben in diesen Tagen gleich mehrere Traumhochzeiten von deutschen Fußballern stattgefunden. Insgesamt feiern vier Sportler auf der Insel ihre Vermählungen, teilweise sogar nahezu zeitgleich. MM weiß, wann welcher Fußballer in welcher Location und mit welchen Gästen geheiratet hat.

Der deutsche Fußballspieler Timo Werner hat an diesem Wochenende im Norden Mallorcas geheiratet. Der 29-jährige Tottenham-Hotspur-Kicker von feierte gemeinsam mit seiner Partnerin Paula im Luxus-Anwesen von Sa Fortalesa Pollença. Laut übereinstimmenden Medieninformationen soll die Feier rund 200.000 Euro gekostet haben. Unter den Gästen war auch Promi-Makler Marcel Remus, der bei Instagram gemeinsame Fotos mit dem Brautpaar teilte:

Verheiratet ist dieses Paar eigentlich schon länger, jetzt ist aber die Hochzeitsfeier auf Mallorca über die Bühne gegangen: Profi-Fußballer Simon Zoller und Rechtsanwältin Judith Kirstein. Auch die beiden heirateten an diesem Wochenende auf der Insel. Gemeinsam mit dem knapp anderthalb Jahre alten Sohn auf dem Arm schritt das Paar zum Altar. Zoller trug einen sandfarbenen Anzug, Kirstein ein schulterfreies Brautkleid.

In der Nähe des malerischen Tramuntana-Dorfes Deià haben DFB-Star Maximilian Mittelstädt und Influencerin Lea Prinz – jetzt Mittelstädt – ebenfalls ihre Traumhochzeit gefeiert. In der Anlage des Vier-Sterne-Luxushotels Sa Pedrissa, dessen Restaurant von einem deutschen Koch betrieben wird, bietet eine tolle Aussicht auf die Berge und das Meer. Die Hochzeitsgesellschaft tanzte am Pool und ließ es sich das gesamte Wochenende über gutgehen. Diese Einblickte teilte das Paar bei Instagram:

Zu guter Letzt ist auch Borussia-Dortmund-Spieler Nico Schlotterbeck auf Mallorca dem heiligen Bund der Ehe beigetreten. Im Castillo de Bendinat im Südwesten der Insel feierte das Paar seine Hochzeitsfeier. Die Deko war in frühlingshaften Tönen gehalten, Sabrina trug ein Brautkleid mit Corsage-Oberteil. Das Paar soll ein gemeinsames Kind haben.

Heiraten auf Mallorca wird immer beliebter. Viele Prominente und Sportler aus Deutschland feierten bereits ihre Vermählungen auf luxuriösen Anwesen der Insel, unter anderem im Anwesen Son Marroig.