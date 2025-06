Ein Milliardär und drei Masten: Wem gehört Mallorcas schönste Segel-Yacht?

Wer derzeit die azurblaue Küste Mallorcas entlangflaniert, könnte sich eine Frage stellen, die nicht nur unter Touristen hitzig diskutiert wird: Wem gehört eigentlich diese majestätische Dreimast-Schönheit, die da wie ein Filmstar im Hafen liegt? Die Antwort lautet: Jaime Botín. Der Name mag nicht jedem sofort geläufig sein, doch hinter ihm verbirgt sich ein Schwergewicht der spanischen Finanzwelt. Der Milliardär und ehemalige Großaktionär der Bank Santander hat mit der ADIX nicht nur ein Faible für Boote bewiesen – sondern auch für beeindruckende Statussymbole auf offener See.

25 Millionen Gründe, neidisch zu sein

Die ADIX ist keine gewöhnliche Yacht. Sie ist ein Segel-Traum mit einem geschätzten Wert von 25 Millionen US-Dollar – das entspricht etwa der Summe, für die sich andere eine kleine Privatinsel oder einen Picasso leisten würden. Wer jetzt denkt: "Einmal gekauft, für immer glücklich", der irrt.

Denn allein die jährlichen Betriebskosten des Luxusliners schlagen mit rund 2 Millionen Dollar zu Buche. Darin enthalten: Wartung, Crew, Champagner und gelegentlich vermutlich auch ein neuer Anker – man will ja vorbereitet sein.

Luxus hat seinen Preis – und seine Logik

Doch was macht eine Yacht wie die ADIX überhaupt so teuer? Die Antwort: eine luxuriöse Mischung aus Größe, Alter, Ausstattung und Technologie. Hinzu kommen edelste Materialien und die komplizierte Kunst, aus einem Schiff ein schwimmendes Hotel zu machen – samt Butler, Weinkeller und vermutlich auch einem Klavier mit Meerblick.

Die ADIX wurde ursprünglich 1984 gebaut, aber regelmäßig restauriert und modernisiert. Heute ist sie ein blendend weißer Blickfang – irgendwo zwischen Seemannsromantik und Superreichen-Spielzeug.

Ein schwimmendes Stück Finanzelite

Dass ausgerechnet ein Banker wie Botín der Eigner ist, passt ins Bild. Wer sich in den oberen Etagen der Finanzwelt bewegt, der will auf dem Wasser nicht untergehen – zumindest stilistisch. Und so bleibt die ADIX nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch eine schillernde Erinnerung daran, wie eng Geld, Macht und maritimer Geschmack verbunden sein können.

Übrigens: Wer auf Mallorca urlaubt und die ADIX entdeckt, sollte sich nicht zu sehr hineinträumen. Ein Fuß an Deck ist ohne Einladung so realistisch wie ein Selfie mit der Queen. Aber Träumen darf man – besonders auf Mallorca.