Conor McGregor prügelt Gast in Ibiza-Diskothek brutal zu Boden

Der UFC-Star Conor McGregor, der in den vergangenen Tagen auch auf Mallorca von sich reden machte, hat sich auf der Nachbarinsel Ibiza erneut in die Schlagzeilen gebracht: Das britische Boulevardblatt "Sun" meldete am Mittwoch, wie der tätowierte Brite in einer Diskothek zunächst mit einem Mann spricht und dann plötzlich zuschlägt.

Shock moment Conor McGregor knocks man out with TWO punches in Ibiza nightclub pic.twitter.com/NclBkDuSGF — The Sun (@TheSun) June 17, 2025 Sicherheitskräfte trennten die beiden, die Situation wurde schnell beendet. Gäste des "Pacha"-Clubs berichteten, dass nach der Prügelei nicht McGregor, sondern der geschlagene Mann hinausbefördert wurde. Der Ire durfte weiter feiern und trinken. Ein Gast wurde von der "Sun" mit folgenden Worten zitiert: "Offenbar wurde etwas gesagt, das ihn McGregor verärgert hat – und darauf hat er extrem heftig reagiert." Ähnliche Nachrichten Conor McGregor rast im violetten Ferrari über Mallorca Nicht der erste Zwischenfall im Pacha-Club Der Pacha-Club ist eine der angesagtesten Adressen Ibizas. Es war nicht das erste Mal, dass McGregor in der Diskothek in eine Schlägerei verwickelt war. Bereits im Jahr 2022 hatte es dort eine Auseinandersetzung gegeben. Der Ire ist überregional für sein impulsives Verhalten bekannt, zuletzt fuhr er in einem violetten Ferrari auf Mallorca. Die sogenannte UFC mit Sitz in der US-Stadt Las Vegas veranstaltet Kämpfe, bei denen verschiedene Kampfsportarten wie Boxen, Kickboxen, Ringen und Brazilian Jiu-Jitsu in der Regel in Käfigen kombiniert werden.